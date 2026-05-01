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科學家接連死亡失蹤…4年前陸軍生物化學家意外之死 再受矚目

記者顏伶如／綜合報導
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海特在馬里蘭州阿伯丁試驗場工作超過40年，研究神經毒劑如何在人體產生反應。圖為阿...
海特在馬里蘭州阿伯丁試驗場工作超過40年，研究神經毒劑如何在人體產生反應。圖為阿伯丁試驗場的生化法證分析中心設備。（美聯社）

與美國軍事、核能或航太等尖端領域研究有關的11名科學家接連死亡或失蹤，背後是否有特殊原因近來引發輿論熱議。福斯新聞網上月24日獨家報導，71歲陸軍生物化學家海特(Jude Height)2022年在賓州一處民宅被滑下車道的車輛撞倒受困車底死亡，當時事件被判定為意外，但如今再次受到矚目。

聯邦調查局(FBI)拒絕評論個案，但表示目前正在釐清科學家過世與失蹤案之間的關聯，與能源部國防部以及各州、地方政府合作，希望找到答案。

海特在馬里蘭州埃奇伍德(Edgewood)阿伯丁試驗場(Aberdeen Proving Ground)擔任美國陸軍生物化學家超過40年，研究神經毒劑如何在人體產生反應。「諾維喬克」(Novichok)也是海特的研究範圍，這種神經毒劑在多起國際中毒事件當中被當做化學武器，包括前俄羅斯間諜斯克里帕爾(Sergei Skripal)2018年在英國遭到下毒。

曾與海特共事的陸軍研究計畫生物化學家裴根(Scott Peghan)對福斯數位新聞說，海特過世前正在研發新一代神經毒劑治療藥物，準備在軍事醫療系統研究專題研討會年度大會發表最新結果。在他過世後才發布的研究報告裡，探討「諾維喬克」如何抑制對神經功能具有重要影響的乙醯膽鹼酯酶(acetylcholinesterase)。

對海特研究擔任監導約20年的前陸軍資深科學家魯特(Dennis Reuter)說，海特探索跟神經毒劑交互作用相關蛋白質結構，屬於「非常尖端的研究」。

福斯新聞調閱當年911報案錄音，報案人稱海特遭人「開車輾過幾次」，報案中心人員則反覆詢問肇事者是誰、是否蓄意犯罪。

海特女友是案發時唯一在場證人，她的宣誓證詞與警方調查報告有所出入。警方報告寫道，事發時車輛無人駕駛，停在車道已一整夜，海特跑到車前企圖阻止滑行。

賓州切斯特郡(Chester County)法醫辦公室認定海特死因是意外，在家屬要求下另外進行的獨立驗屍報告則表示死因不明，屍體上的刺傷傷口無法解釋如何造成。

魯特也表示，與海特共事數十年的同事沒人相信官方說詞，因為所有細節都對不上。

前陸軍資深科學家魯特(圖)說，陸軍生物化學家海特探索跟神經毒劑交互作用相關蛋白質...
前陸軍資深科學家魯特(圖)說，陸軍生物化學家海特探索跟神經毒劑交互作用相關蛋白質結構，屬於「非常尖端的研究」。（美聯社）

國防部 馬里蘭州 能源部

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