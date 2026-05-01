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損失5億…史上最大藝術品竊案 FBI前幹員新書公開嫌犯

編譯俞仲慈／綜合報導
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FBI前幹員凱利站在伊莎貝拉嘉納博物館外，他的新書「13名完美逃犯」，披露博物館...
FBI前幹員凱利站在伊莎貝拉嘉納博物館外，他的新書「13名完美逃犯」，披露博物館竊案細節。（美聯社）

波士頓「伊莎貝拉史都華嘉納藝術博物館」(Isabella Stewart Gardner Museum)1990年被偷走一批藝術品，損失高達5億元，歷經35年仍未破案，不過參與調查的一位資深幹員最近出版新書，詳述調查細節並公開點名嫌疑人，不過由於缺乏實際證據，無法將竊賊繩之以法，追回藝術品更是遙遙無期。

嘉納博物館案仍然是歷史上規模最大的藝術品竊案，遠遠超過近年來其他博物館竊盜事件，包括曾在羅浮宮白天發生、但涉及作品數量少得多且更快被破案的一起搶案。2013年，聯邦調查局(FBI)表示已知該竊案的犯案者是誰，但拒絕公開其身分，這也引發並延續至今的各種猜測。

美聯社報導，前聯邦調查局幹員凱利(Geoffrey Kelly)最近出版新書「13名完美逃犯」(Thirteen Perfect Fugitives，暫譯)，首次披露嘉納博物館竊案調查細節，並公開嫌犯身分。新書名稱是指13個失竊的作品。

1990年3月18日清晨，兩名冒牌員警蒙騙保全進入館內，隨後以膠帶綁住保全手腳，竊走林布蘭(Rembrandt)、維梅爾(Vermeer)、竇加(Degas)與馬奈(Manet)等多位大師11幅畫作與兩座雕塑，連同館內監視錄影帶一併帶走，從此人間蒸發。

一些線索指向愛爾蘭共和軍，以及波士頓的黑幫人物，包括惡名昭彰的犯罪頭目鮑爾爵(Whitey Bulger)。館方懸賞500萬元，10年後提高一倍懸賞金額。

凱利新書指出，與此案有關的嫌疑人先後身亡，讓破案難上加難，例如波士頓黑幫分子多納蒂(Robert Bobby Donati)曾與雅賊康納(Myles Connor)一起參觀博物館，為犯案預做準備，不料前者在1991年遇刺身亡，遺體被丟棄在汽車後車廂，住所也被洗劫一空。

另一條線索指向犯案接應汽車車主雷斯費爾德(George Reissfelder)，凱利循線找上雷斯費爾德的兄弟，後者一看到馬奈的油畫「Chez Tortoni」照片，認出此畫就掛在雷斯費爾德床頭牆面，不料雷斯費爾德竟因不明原因過世，調查人員搜查其住所時，畫作早已失蹤。

儘管調查人員鎖定可疑的幕後黑手，卻苦無確切證據，因為FBI在案發初期僅指派一名幹員調查，凱利無奈表示：「你必須記住調查任何案件最終取決於經費多寡。」當年FBI主力放在偵辦暴力犯罪、毒品走私和黑幫犯罪，爭取經費難如登天。

至今包括林布蘭「加利利海的風暴」(Christ in the Storm on the Sea of Galilee)等失竊作品留下的空畫框仍懸掛展廳，凱利相信「這批畫作會比那些犯案偷竊的人活得更久，終有重見天日的一天。」

林布蘭作品「加利利海的風暴」（左後）和維梅爾作品「合奏」（右前）失竊後留下的空畫...
林布蘭作品「加利利海的風暴」（左後）和維梅爾作品「合奏」（右前）失竊後留下的空畫框，仍在嘉納博物館的展廳。（美聯社）

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