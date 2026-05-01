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房產稅1年來漲107% 老夫婦憂失去家園

記者顏伶如／綜合報導
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一對退休夫婦逐項檢視房地產稅單。示意圖。(美聯社)
一對退休夫婦逐項檢視房地產稅單。示意圖。(美聯社)

韋伯斯特(Dan Webster)與妻子卡羅(Carol Webster)2005年在蒙大拿州波茲曼(Bozeman)加拉廷谷(Gallatin Valley)邊緣的山區小鎮自建房子，但兩人即將邁入80歲之際卻面臨稅務噩夢，房產稅在2024年為2萬5885元，到了2025年提高到5萬3662元，漲幅107%。

韋伯斯特接受蒙州地方媒體MTN News訪問時說，長年省吃儉用就是希望退休後能有安穩生活，但如今卻擔心不斷上漲的房產稅恐將導致他們被趕出家園。

2005年時，波茲曼人口僅3萬2400人，現在被冠上「波茲洛杉磯」(Boz Angeles)封號，因為波茲曼是全州人口成長最快速的城鎮，目前人口將近6萬。

人口成長使得房價跟著推高，韋伯斯特夫妻的房產稅在2025年達5萬3662元，他們發現自己處於「有房子但現金不足」的窘境，無力支付稅款。韋伯斯特表示，內心感受彷彿被迫離開波茲曼。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，房地產數據分析機構ATTOM指出，全美各地房產稅上漲速度超過通膨。2025年，平均每名屋主支付4427元房產稅，比2024年增加3%。然而，房屋稅增加的同時，從2024年到2025年間，平均房屋價格卻走下坡。

ATTOM執行長巴柏爾(Rob Barber)說，房產稅增加，房價卻下跌，導致實質稅率上升，凸顯了地方政府成本與稅收政策轉向的影響。

他說，房產稅負擔輕重不同存有地區差異，東北部、中西部負擔還是最重。

根據蒙州稅務局資料，韋伯斯特夫妻的房子價值在20年裡增加1400%，目前市值超過500萬元。由於房子價值極高，根據蒙州州法要按更高稅率計算房產稅。

房地產資訊網站Realtor.com日前推出協助民眾對房產稅提出申訴的網路資源，某些州透過豁免額、稅收凍結、稅收抵免或暫緩繳納等形式，為符合條件的老年人提供房產稅減免，不過向州政府機關申訴可能過程漫長，通常需要律師協助。

蒙大拿州部分城市近年由於移入人口增加，房價大漲，以致房產稅也水漲船高。圖為蒙州畢...
蒙大拿州部分城市近年由於移入人口增加，房價大漲，以致房產稅也水漲船高。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。(美聯社)

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