麻州失明男創「盲人積木」 助3000人體驗玩樂高的樂趣

希夫林用手觸摸，尋找特定樂高積木塊。左為他建立的自由女神像。（美聯社）

麻州 視障青年馬修·希夫林(Matthew Shifrin)創辦「盲人積木」(Bricks for the Blind)網站，研發540套點字版與語音版樂高(Lego)說明書，幫助全球3000名視障者透過AI與觸覺獨立完成作品，更促使樂高公司投入開發無障礙產品，讓視障者自行透過手指重拾組裝樂趣與自信。

美聯社報導，對許多孩子來說，拼裝樂高積木是童年的一大樂事，家住麻州牛頓市(Newton)的希夫林也不例外，但因他先天失明，過去只能依賴家人朋友幫忙，甚至得用茶點「賄賂」他們來到家中幫忙，所幸這一切在他13歲那年有所改變。

希夫林的鄰居兼保母送給他一本活頁夾，裡面是用點字編寫的「中東宮殿」樂高組裝說明書，這份特別的禮物，讓他第一次不需要依賴色彩鮮豔的圖片，就能獨自完成作品。「這是我第一次自己完成樂高組裝，」現年28歲的希夫林在充滿樂高作品的家中受訪時表示。

他的身邊擺放著自由女神像、太空總署(NASA)阿波羅農神五號火箭等作品，「那種完全掌握組裝過程的感覺非常奇妙，我不僅知道零件該放哪裡，還能藉此了解周遭的世界。」保姆去世後，希夫林為了紀念她，決定將兩人曾發布在網路上的輔助說明進一步優化。

三年前，他正式創辦非營利組織「盲人積木」，目前團隊擁有30名明眼的編輯與視障測試員。網站並提供免費下載的說明書，讓視障者可將步驟列印成點字、使用點字電腦或透過螢幕閱讀軟體將文字轉為語音。截至目前，該組織已為超過540組樂高積木製作說明書，範圍涵蓋一百片的小汽車到4000片的大型橋樑，全美乃至遠在澳洲已有約3000名玩家因此受惠。

希夫林的努力也引起了總部位於丹麥的樂高集團關注。他在2017年主動與樂高接觸，促使該公司於2019年起推出法語、英語及西班牙語版本的聲音和點字說明書。另外，樂高也在2020年推出點字積木，結合字母、數字與符號並首度在產品中加入視障角色。

2024年因腫瘤壓迫視神經而失明的31歲聖地牙哥居民米蘭(Daniel Millan)表示，自力完成作品讓他重新嚐到自由的感受，「讓我明白，重點不再是我不能做什麼，而是我還能做什麼。」

過去希夫林就讀的波金斯啟明學校(Perkins School for the Blind)主任圖金(Teri Turgeon)也認為，這類無障礙設計不僅帶來娛樂，更幫助視障兒童發展精細動作與觸覺感知技能。