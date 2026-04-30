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價值大漲需求增 搶匪盯上寶可夢卡 全國竊案頻傳

記者胡玉立／綜合報導
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寶可夢卡價值水漲船高，收藏需求旺盛 。圖為麻州兩名男童展示他們最愛的寶可夢卡。（...
寶可夢卡價值水漲船高，收藏需求旺盛 。圖為麻州兩名男童展示他們最愛的寶可夢卡。（美聯社）

全國各地最近發生多起竊盜案，竊賊目標不是現金或珠寶，而是另一種昂貴商品—「寶可夢卡」（Pokémon cards）。20日發生的最新一起砸搶竊盜案，是在芝加哥Elite Sports Cards體育卡店內的寶可夢卡被盜，損失逾10萬元。這連串竊案凸顯寶可夢卡價值水漲船高，收藏需求旺盛 。

美國廣播公司（ABC）報導，寶可夢卡1999年首次上市，幾十年來備受吹捧。除了最新的芝加哥寶可夢卡竊盜案，今年1月，紐約市一家寶可夢卡商店也遭持槍搶劫。店家在社媒平台Instagram貼出案發時錄下的影片並寫道：「3名持槍劫匪將40多人鎖在店內，用槍指著人們的臉，然後砸破店門搶走商品。」紐約時報報導，被竊物品總價值超過11萬元。

3星期前，溫哥華警方也報告5起案件，情況都是一名男性嫌犯約受害者見面進行寶可夢卡交易，然後當面搶劫。2月，加州阿納海姆（Anaheim）一家收藏品商店發生盜竊案，價值數萬元寶可夢卡牌被3名歹徒偷走。

馬斯特財富管理集團（Mast Wealth Management Group）以寶可夢卡等收藏品作為另類投資標的，該集團總裁馬斯特（Jared Mast）受訪指出，寶可夢卡的價值過去10年經歷三波上漲，前兩次熱潮發生在2016年、2019年到2020年，目前正處於第三次熱潮，「過去這一年，寶可夢卡價值大漲了2%到300%」。

馬斯特指出，人工智慧（AI）導致工作崗位流失，越來越多人意識到自己需要找到收入來源；基於對經濟形勢的不確定感，人們傾向購買「硬資產」，一些人特別熱衷持有可保值和增值的寶可夢卡商品。

談到寶可夢的獨特魅力，馬斯特說：「它是全球最大的IP（智慧財產權，Intellectual Property）；地位很難撼動。」

馬斯特並指出，與像鑽石這樣珍貴的寶石不同，鑽石可能具有記錄完善的瑕疵標記，但是由於寶可夢卡牌的印刷卡片，不具備可識別的特徵，且大量生產，使它更易被盜。卡片一旦被盜，通常會在網路交易平台出現或被重新送去評級，然後卡片會被賦予全新身份，以便再次出售。

全國各地最近發生多起盜案，竊賊目標是寶可夢卡。圖為一名店主整理店內的寶可夢卡。（...
全國各地最近發生多起盜案，竊賊目標是寶可夢卡。圖為一名店主整理店內的寶可夢卡。（歐新社）

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