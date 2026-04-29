紅藍卡補充保險保費2位數漲幅 經紀人：成常態

紅藍卡補充保險的保費出現兩位數漲幅已是常態。圖為紅藍卡手冊。（美聯社）

從事保險 銷售數十年的伊利諾州保險經紀人賈吉 (John Jaggi)，遇到過去不曾見過的狀況。去年8月，他有投保安達保險(Chubb)相同紅藍卡補充保險(Medicare supplemental plan)計畫的80名客戶，面臨保費 調漲45%。

賈吉說，擔任保險經紀人49年職業生涯裡，不曾看過保費調漲是立即對所有客戶生效，而不是在保單周年日期生效。賈吉的保險經紀公司連忙為客戶尋找經濟能力較為負擔得起的其他方案。

紅藍卡補充保險用來支付傳統型紅藍卡(traditional Medicare)沒有涵蓋的自付額(deductibles)等費用。如果沒有補充保險，消費者每年可能面臨沒有上限的醫療費用。

雖然45%是大幅漲價，但賈吉與其他保險經紀人都說，又稱差額保險(Medigap)的補充保險，如今保費出現兩位數漲幅已是常態。

全國約有1200萬人購買差額保險保單，約占參加傳統型紅藍卡人數的43%，其他民眾則依賴某種形式的雇主提供退休保險或其他方案。

如果沒有補充保險，使用傳統型紅藍卡的消費者可能面臨沒有上限的醫療費用。（美聯社）

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)數據顯示，參加傳統型紅藍卡的民眾當中約有13%沒有購買補充保險，這意味著如果出現重病，恐將面臨巨額醫療開銷。

補充保險市場去年大幅調漲保費之後，費率似乎進一步提高。

安泰(Aetna)、藍十字和藍盾(Blue Cross and Blue Shield)、信諾(Cigna)、惠安納(Humana)、奧馬哈互助保險(Mutual of Omaha)、聯合健保(UnitedHealth)等業者，2026年初向各州保險主管官員提交的申報文件中，消費者最常購買的補充保險G計畫(Plan G)在今年第一季保費費率調漲12%至26%以上不等。

KFF數據顯示，2023年G計畫平均每月保費164元。

阿拉斯加州沃斯拉(Wasilla)保險仲介馬克(Patricia Mack)說，一名65歲女性客戶去年支付G計畫保費為每月172元，現已漲至192元。

保險經紀人與政策專家表示，保費上漲原因包括投保人醫療服務使用量增加、人口老化、勞動力及醫療成本上漲、某些州的差額保險規定、民眾加入或退出紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)。