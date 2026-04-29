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申請健保給付 猶如一場艱辛戰鬥

編譯王曉伯／綜合報導　
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申請健保給付猶如一場艱辛的戰鬥，費時傷神。圖為喬州一名企業主審視健保的福利。（美...
申請健保給付猶如一場艱辛的戰鬥，費時傷神。圖為喬州一名企業主審視健保的福利。（美聯社）

全美有2700萬人沒有醫療保險，因此擁有醫保的人都可算是幸運的一群，直到他們真正需要的時候，才發現申請醫療或健保給付，猶如一場艱辛的戰鬥，費時傷神。

調查顯示，大多數美國人都同意申請健保給付困難重重，73%的人認為醫療延誤和拒絕給付是一大問題。

以行銷主管埃文斯 (Mathew Evins)為例。他飽受慢性背痛折磨長達八年之久。他形容這種疼痛「難以忍受」。到了2024年，他甚至連走路都有問題。他試過所有非侵入性治療方法，但醫生一致認為他需要手術。

然而他的保險公司卻另有想法。埃文斯說：「他們去找我的醫生，說『你的病人還需要六周的物理治療』。」於是埃文斯不甘不願地去接受治療，又忍受了六周的痛苦。即便如此，他的保險公司仍然一次又一次地拒絕手術費用的給付。他說：「我的情緒就像坐雲霄飛車一樣，而我的身體只想擺脫痛苦。」

但是痛苦並未減輕。七個月過去，埃文斯的病情每下愈況。 他表示，他同意保險公司在保險範圍方面有發言權，「但他們不應該擁有最終決定權。」

埃文斯的遭遇並非個案。新澤西州的羅伯特·伍德·約翰遜基金會(Robert Wood Johnson Foundation)高級政策主管亨普斯特德（Katharine Hempstead）透露他一次又一次地目睹這種情況。他說：「我昨天聽到一則故事，有人注射肉毒桿菌治療偏頭痛，效果顯著，但是申請健保給付卻遭到拒絕。」

在申請健保給付的案件中有20%會遭到拒絕。圖為鳳凰城一名癌症病人展示許多醫療帳單...
在申請健保給付的案件中有20%會遭到拒絕。圖為鳳凰城一名癌症病人展示許多醫療帳單的其中一張。（美聯社）

健康顧問公司Sheer Health的共同創辦人威滕（Jeff Witten）表示，根據統計，在申請健保給付的案件中有20%會遭到拒絕。該公司另一位創辦人霍華德(Ben Howard)表示，成立這家公司的目的就是讓人們從此無需再為醫療保險操心。

霍華德表示，病患只需拍下帳單照片並上傳到Sheer Health，「我們就會處理一切。」他指出， Sheer Health將代表每位客戶處理所有的保險給付事宜，每月收費40元，或者如果客戶最終獲得給付，則會收取一定比率的費用。

亨普斯特德認為，Sheer Health的出現與成功反映了醫療保健系統的失敗。他說：「我覺得我們需要這樣的公司很悲哀。它只是治標不治本。」

新澤西州 醫保 醫療保險

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