中男幫詐團洗錢判刑20年逃亡 懸賞400萬

遭國務院懸賞400萬元通緝的43歲中國公民李達仁(Daren Li，音譯)。李達仁2024年11月認罪參與「殺豬盤騙局」洗錢活動，去年12月剪斷電子腳鐐後潛逃失聯。(美國國務院)

國務院 23日宣布懸賞400萬元，緝拿現年43歲的中國公民李達仁（Daren Li，音譯）。李達仁2024年11月認罪參與「殺豬盤騙局」洗錢活動，去年12月剪斷電子腳鐐後潛逃失聯；加州中區聯邦法院今年2月以缺席宣判，將李達仁視為主謀，重判20年徒刑。

法庭文件指出，李達仁持有中國與聖克里斯多福暨尼維斯（Saint Kitts and Nevis）雙重國籍，曾先後在中國、柬埔寨和阿拉伯聯合大公國等地居住。

司法部 指李某與其他共犯長期在柬埔寨設立詐騙基地，透過社群媒體、網路交友平台、即時通訊應用程式，鎖定美國受害者。該詐騙集團 成員多以假身分建立虛構戀愛關係，取得信任後誘導受害人投資「內線推薦」的虛擬貨幣平台。

李達仁承認與同夥共謀洗錢、操作空殼公司帳戶，接受受害人資金，再將資金轉換為加密貨幣，跨境轉移資金，以規避反洗錢規定。檢方指出，該詐騙集團共騙得至少7360萬元，透過美國境內空殼公司操作轉帳金額為5980萬元。 國務院懸賞捉拿李達仁的懸賞海報。(美國國務院)

根據法庭文件，李達仁指示共犯以空殼公司名義開設美國銀行帳戶，並監控受害者資金的州際和國際電匯。

美國政府去年11月為加強打擊東南亞詐騙集團，由司法部、聯邦調查局和特勤局組成跨部門「打擊詐騙中心專案小組」（Scam Center Strike Force），重點打擊涉及加密貨幣、殺豬盤等等的國際犯罪活動。

南華早報（South China Moring Post）報導，美國民眾至少被東南亞詐騙集團騙走100億元。國會授權成立的「美中經濟暨安全審查委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission）3月報告顯示，東南亞地區詐騙網絡在2024年達到高峰；這些詐騙集團正在整合人工智慧（AI）技術，擴大影響範圍，詐騙手段更難判別，也更難被發現。

懸賞李達仁，是美國擴大打擊詐騙行動的一部份。政府已查封503個用於加密貨幣投資詐騙的詐欺域名，也封鎖了一個假的招聘廣告Telegram頻道，那些假廣告旨在誘騙應聘者前往靠近泰國邊境的一個柬埔寨詐騙據點。