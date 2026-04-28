殺豬盤騙德州男140萬 台籍車手被捕

涉嫌為國際詐騙集團擔任車手的台籍男子徐子宏(Tzu-Hung Hsu，音譯)，已被德州奧斯汀警方逮捕。(奧斯汀警察局)

德州 特拉維斯郡(Travis County)一名34歲台灣籍車手徐子宏(Tzu-Hung Hsu，音譯)涉嫌協助執行一起精心策畫的「殺豬盤 (pig butchering)」投資詐騙而被捕，該案中一名奧斯汀被害人損失超過140萬元。

當地電視台KXAN報導，當局指控，徐子宏是某國際詐騙集團 成員之一，該集團透過通訊軟體鎖定被害人，先建立關係，再誘騙對方投資一個假交易平台。被害人(化名Eduardo)表示2022年9月有人透過LINE通訊軟體聯繫他，自稱是與某位知名台灣企業人士有關的投資顧問。

數個月間，嫌犯持續說服被害人投入更多資金至名為「DAIQ」的詐騙平台，並承諾每日可獲得3%至5%的報酬。被害人最終以現金、匯款、購買黃金等方式交付錢財，由車手在南奧斯汀多處地點收取，主要在西斯勞特街(West Slaughter Lane)一帶。調查人員表示，被害人總共損失140萬8850元。法院紀錄詳列2025年10月至今年3月間的一系列交易，包括停車場交付現金、匯款至美國國內及海外帳戶，以及透過FedEx寄送金條，再交由車手收取。

今年3月中旬，被害人試圖從平台提款，卻被告知需再支付額外費用。由於無力支付，他才意識到遭詐，並向警方報案。調查人員指出此案符合典型「養豬盤」模式：長時間培養信任，誘使被害人投入愈來愈多資金，最後卻無法提領。

之後警方與被害人合作，安排另一筆4萬元的交易。4月13日，警方埋伏在西斯勞特街的美國銀行(Bank of America)分行外，發現一名符合預期車手特徵的男子。被害人抵達並聯絡車手後，嫌犯走近其車輛，隨即遭警方逮捕。調查人員確認其身分為徐子宏，並在其身上查獲一張預先填寫的收據，與先前交易紀錄相符。

接受訊問時，徐子宏表示他是按照一名叫「Jerry」的男子指示行動，據稱對方人在台灣，透過通訊軟體接收指令後前往美國各地向被害人收取現金與黃金，再轉交其他車手或寄送出去。徐子宏表示近期曾前往洛杉磯、西雅圖、亞特蘭大、紐約市，之後才被派往奧斯汀，旅費由對方支付，完成交易後可獲酬勞。

調查人員表示徐子宏的手機中存有相關證據，包括現金影片及寄送包裹照片。在接受訊問期間，「Jerry」還聯絡他警告不要配合執法機關。當局指出這起詐騙案涉及多名共犯，包括假客服人員以及多名車手。