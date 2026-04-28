華人犯罪集團扎根 柬埔寨變「柬埔詐」

金邊市警局在4月12日的一次大規模行動中，逮捕了311名詐騙集團成員。(歐新社)

柬埔寨首都金邊(Phnom Penh, Cambodia)擁擠喧囂的街頭，一座金色摩天大樓聳立於湄公河畔；它是柬埔寨第一高樓KBX環球金融中心(KBX Universal Financial Center)，目前因為涉及跨國網絡犯罪而遭美國財政部 制裁。在柬埔寨運作的詐騙犯罪集團以華人 為主且規模龐大，部分外國政要謔稱這個人口1800萬的國家為「柬埔詐」(Scambodia)。

華爾街日報調查報導，犯罪集團詐騙各地民眾數十億元，部分詐騙園區的規模堪比小鎮，內部囚禁從事網路詐騙的「奴工」，他們被迫偽裝成網戀對象、投資人或警察，誘騙受害對象匯款。

美國財政部去年9月表示，承建KBX大樓的公司，為流亡柬埔寨的中國賭業大亨徐愛民所有。64歲的徐愛民在中國出生，多次利用賄賂贈禮打好政商關係逃避執法。

賭業大亨遭控主謀

徐愛民是被指控在柬埔寨營運網路犯罪集團的六名主謀之一，他們不是遭到美國制裁，就是遭他國調查機構通緝，名單上還有兩名柬埔寨參議員，以及一名長期擔任歷任柬埔寨總理顧問的華人陳志。

華爾街日報記者訪問數十名曾在詐騙集團 總部工作的對象、執法官員、協助奴工脫困的社運人士，以及與詐騙企業前高層主管，揭露網路詐騙集團如何滲透柬埔寨的統治階層。

柬埔寨官員否認勾結跨國詐騙集團，但企業紀錄顯示，徐愛民去年11月辭去被制裁的房地產開發公司KBX Investment董事長職務。該公司更名為Amara Koborak Investment，現任董事長Chan Meng Chou表示，公司已易主且從未參與任何欺詐活動。

陳志則是中國的移民，並已歸化為柬埔寨公民。自從2009年抵達柬埔寨後，陳志在十年內投資當地房地產、銀行、遊樂園以及連鎖超市數億美元。

美國財政部指稱由陳志及其太子集團控制的公司，在海濱城市西哈努克市經營飯店與賭場。

社運人士表示，他們曾接到許多人來電，稱自己被迫在賭場、飯店及工業園區內從事詐騙活動，而美國方面指稱這些場所皆由太子集團經營。 金邊市警局查扣的詐騙集團電腦、硬碟和文件。(美聯社)

美中施壓促全國掃蕩

美國司法部去年10月宣布了其歷史上最大規模的外國資產查扣，當時價值接近150億美元的比特幣來自陳志的非法活動所得。他被指控犯下詐欺和洗錢罪。美國和英國也對陳志以及柬埔寨境內外與其太子集團有關的100多家公司實施制裁。

中國公安部也指控陳志開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項罪名。陳志於今年1月被柬埔寨執法機關遣返中國。

面對美國、中國及其他國家不斷施壓，柬埔寨政府近幾個月發起全國性掃蕩行動，聲稱要在4月底前根除網絡詐騙活動。

大型詐團轉移陣地

數百次突擊搜查並解放大量遭囚禁的奴工，暴露了這個地下產業的驚人規模，卻也讓許多大型詐騙集團分拆組織並轉移陣地，增加追緝難度。

美國當局引用的一份報告估計，柬埔寨詐騙集團的年收入高達190億元；此數字相當於柬埔寨年度國內生產毛額(GDP)的近40%，超越該國規模最大的成衣製造業。

美國政府數據顯示，美國公民於2024年因東南亞的網路詐騙損失100億元，同比2023年增加66%。