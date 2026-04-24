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學費漲+AI衝擊…選擇大學更難了 家長學生臨前所未有壓力

編譯陳韻涵／綜合報導
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一群高中應屆畢業生及其家長正在參觀哈佛大學校園。這些準新鮮人將在5月1日之前決定...
一群高中應屆畢業生及其家長正在參觀哈佛大學校園。這些準新鮮人將在5月1日之前決定就讀哪一所學校，而日益高漲的大學學費和人工智慧對就業市場造成的不確定因素，使得選擇更加困難。(美聯社)

5月1日前後的「大學選擇日」(College Decision Day)是高中應屆畢業生確認就讀學校的期限，今年大學學費調漲，加上人工智慧(AI)快速重塑就業市場，讓家長和學生在選擇學校和主修科系時面臨前所未有的困惑與壓力。

美國大學理事會(College Board)數據顯示，2025-26學年，就讀外州公立四年制院校平均學雜費上漲3.4%至每年3萬1880元，私立非營利大學則上漲4%至每年4萬5000元。

有線電視新聞網(CNN)報導，大學生畢業時平均背負3萬9457元的學貸，經通膨調整後比2007年增加41%。

除學費重擔外，AI衝擊讓「讀大學是否值得」的問題更難回答。

曾被視為就業保障的電腦科學等熱門科系，正因AI重塑科技業而面臨價值重新估算的局面；應屆畢業生進入職場的門檻也提高，讓許多學生與家長更難預測學位能否轉化為穩定就業。

大學諮詢機構「Access to College Experts」顧問安傑盧奇(Brianna Angelucci)說：「人工智慧過去幾年裡給家長與學生造成許多麻煩，現在情況更混亂了。」

南達科他州家長瑪莉‧艾克曼(Mary Akkerman)帶著即將高中畢業的女兒參觀了30多所大學，她的另一個孩子目前就讀於史丹福大學。她說：「我一直在思考『價值』問題。」

她指出，兩年制學位、職業培訓課程與從軍等選項，已成為「更能對抗AI影響」且經濟實惠的替代方案。

紐約家長凱特‧希爾根伯格(Kate Hilgenberg)的兩個孩子分別已念大學和即將申請大學。她說：「以前，我們可以上大學，主修自己喜歡的科系，很容易找到工作，現在已經不是如此。」

希爾根伯格慶幸孩子選擇理工(STEM)領域，她說：「我覺得理工領域不太容易被AI取代，我現在不會讓孩子去學插畫，因為AI正在迅速取代插畫家。」

此外，希爾根伯格也設定了她願意贊助孩子學費的上限，讓孩子自行決定所選科系是否值得背負學貸。

北卡羅來納州家長露希‧休斯(Lucy Hughes)有兩個高中階段的孩子即將申請大學，曾任教師的她認為，大學學費高昂是事實，而AI造就的高度不確定性讓她更不願意貸款資助孩子，對於孩子選系也更挑剔。她說：「我鼓勵他們選擇那些注重技能的專業，雖然我不願說破，但這些技能確實能賺錢。」

面對AI衝擊，孟菲斯大學(University of Memphis)成人與高等教育學系教授柯利爾(Daniel A. Collier)提醒家長不應忽視大學學位的長遠價值。他說：「你必須明智決定要背負多少學貸，尤其是在還款計畫對借款人愈來愈不利的情況下。」

他強調，擁有四年制學位的畢業生，比高中畢業生收入平均高出約60%，在經濟衰退期間也更不容易失業。

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