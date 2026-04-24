「家長貸款」將設上限 4個方法助減輕學費負擔

報告指出，2024-25學年有40%家庭沒有善用獎學金，其中70%從未申請。各種獎學金有不同申請資格，仔細研究可提高申請成功的機會。圖為德拉瓦大學2022年班畢業生。(美聯社)

「家長助學貸 款計畫」(Parent PLUS Loan Program)讓家長得以減輕重擔，最高可涵蓋全部就學成本包括學費、住宿、伙食費，然而該計畫已設新上限：每年最多2萬元、總額最多6萬5000元，或許有更多青少年得自己承擔教育成本，華盛頓郵報理財專欄作家辛格塔芮(Michelle Singletary)撰文列出家長可以考慮的選項。

據報導，根據教育部 的聯邦學貸資料，截至本會計年度第一季(2025年12月31日)，「家長助學貸款 計畫」的未償餘額共達1149億元。過去10年家長助學貸款計畫的總餘額暴增438億元，遠超過借款人數成長速度。2016年該貸款借款人為340萬人，如今為360萬人，這代表貸款家庭數量僅增加約6%，但借款總額卻增加超過61%。現在聯邦資金迎來明確上限，私人教育貸款又昂貴得多，且去年簽署的「大又美法」取消了家長助學貸款計畫部分依收入決定還款金額的選項，也就是說家長每月恐得還更多錢。

辛格塔芮堅信家長有義務支付孩子的教育費，主要原因是孩子怎麼可能未成年時就存到大學費用？但她也讓孩子了解各種替代方案及決策過程。首先是告訴孩子可以申請任何學校，但家長不會硬吞孩子的選擇而負債累累，如果費用算下來不合理或所需貸款超過新上限等等，孩子就應該對負擔不起的大學說不。

再來是先讀社區大學可省下不少錢，「教育數據倡議」(Education Data Initiative)資料指出就讀當地社區大學的全職學生，平均每年學雜費為3890元，在家吃住並以低得多的成本完成核心課程，擺脫名校迷思的枷鎖。

另外也可鼓勵孩子修讀先修課程(Advanced Placement)，非營利組織「現代州教育聯盟」(Modern States Education Alliance)提供免費自學課程，由大學教授授課，幫助學生透過大學程度考試計畫(College Level Examination Program，CLEP)取得學分，CLEP考試成績已獲近3000所大學認可，好成績可以免修一個學期甚至更多學分，節省數萬元。

最後是獎學金，學貸機構沙利美(Sallie Mae)報告指出2024-25學年40%的家庭沒有善用獎學金，這些家庭甚至高達70%根本沒申請過。許多家庭誤以為只有成績優異的學生才能申請或家庭收入不符資格，但其實各獎學金資格不同，仔細研究方能提高成功申請的機會。