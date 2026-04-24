只要上數周網課就能取得 新興「超速學位」引發學歷貶值擔憂

在咖啡店內也能上課，近年新興的「超速學位」讓在職成人彈性利用時間選修線上課程，最快僅需數周就能取得學位，招致教育界擔憂學歷貶值。(美聯社)

全美教育統計中心(National Center for Education Statistics)統計，大多數美國大學生需要至少四年取得學士學位，但近年新興的「超速學位」(hyper-accelerated degrees)讓在職成人彈性利用時間修課，最快僅需數周就能取得學位，招致教育界擔憂學歷貶值。

華盛頓郵報 報導，北卡羅來納州 人力資源主管克里斯蒂‧威廉斯(Christie Williams)先花兩個月利用下班時間上網課累積學分，再以四周時間完成普雷斯克島緬因州 大學(University of Maine at Presque Isle)的11門線上課程取得學士學位；同年內，她再以五周時間取得碩士。兩個學位合計不到半年時間，花費僅4000多元。

威廉斯說：「為何不這麼做？如果你知道有這件事，根本不用考慮。」

超速學位或學位破解(degree hacking)是近年新興的現象，普雷斯克島緬因州大學的「YourPace」線上計畫學生逾3000人，為期八周的學費，大學部收費1800元，研究所收費2450元，採「能力本位教育」模式，學生只需要完成作業或通過測驗，沒有固定上課時間，也不用小組討論或每周交作業。

普雷斯克島分校校長賴斯(Raymond Rice)指出，YourPace計畫專為20歲以上的在職成人設計，旨在幫助他們以低廉費用取得職能資格。他說：「他們其實只需要一張證書。」

2024年秋季取得學士學位的將近300名學生中，超過25%的人在八周內完成全部課程。

猶他州的西部州長大學(Western Governors University)是另一著名的速成學位學校，全美學生逾19萬4000人。

亞特蘭大25歲上班族瑟林娜蒂‧詹姆斯(Serenity James)花22天完成16門線上課程並取得大部分學分，再以兩個月完成剩餘課程，另以兩個半月取得工商管理碩士，合計花費不到9000元，學費透過獎學金、雇主補助及聯邦「裴爾助學金」(Pell Grant)支付。

畢業後，詹姆斯隨即在一家全國性健保公司獲得升遷，她形容「這是我經歷過最美好的事情。」

學位速成模式引發教育界廣泛質疑，代表600多所文理學院的獨立學院理事會(Council of Independent Colleges)主席瑪喬麗‧哈斯(Marjorie Hass)說：「我們要的是真正有意義的文憑，我們希望這些學位不要用『學士』來稱呼。」