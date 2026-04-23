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她是哈佛律師、范德堡家族繼承人 為何離婚險淨身出戶？

編譯廖振堯／綜合報導
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貝兒．伯登不僅是哈佛律師，更是范德堡家族的財富繼承人，離婚時卻差點淨身出戶；示意...
貝兒．伯登不僅是哈佛律師，更是范德堡家族的財富繼承人，離婚時卻差點淨身出戶；示意圖。（美聯社）

《陌生人：婚姻回憶錄》(Strangers: A Memoir of Marriage，暫譯)今年1月出版後就登上紐約時報暢銷排行榜至今，內容搖起許多已婚婦女心中的警鈴：作者貝兒．伯登(Belle Burden)不僅是哈佛律師，更是范德堡家族(Vanderbilt)的財富繼承人，究竟是如何在20年的婚姻破裂後差點落得一無所有？

華爾街日報、福斯新聞報導，伯登出身名門身家雄厚，90年代末期她在一家大型事務所與前夫戴維斯(Henry Davis，書中化名James)相遇，兩人短暫交往三個月後戴維斯便向她求婚，1999年舉辦婚禮。

伯登家族律師草擬的婚前協議中，兩人各自保留婚前財產，婚後收入離婚時平分。她回憶戴維斯很不高興，表示這讓他「感覺像個局外人、像個威脅」，伯登也因為要求他簽字而感到內疚。戴維斯建議她修改協議，規定婚後收入在離婚時不分割，但兩人名下的財產則要平分。即使家族律師跟伯登說這是個餿主意，她依然瞞著家人簽下修改後的協議。

婚後夫婦倆接連在曼哈頓、瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)置產，都是伯登領光名下的兩個信託基金所買，戴維斯沒出半毛錢便被列為共同所有人(持50%)。三個孩子出生後，夫婦倆達成了不成文的協議：已成為知名避險基金經理的丈夫繼續工作，而伯登負責照顧小孩。她將自己的財務控制權交由戴維斯掌管，相信他會以她的最佳利益為考量。

2020年伯登收到一條語音留言，一個男人聲稱他的妻子與戴維斯有染。戴維斯被質問後承認一切，隔天早上就說想離婚，且不要孩子的監護權。2021年1月離婚訴訟期間，伯登收到了詳細列出戴維斯多年來收入的文件，才意識到他這些年累積了多少財富，而那份修改過的婚前協議讓他能保有那些錢。伯登說最讓她毛骨悚然的是，戴維斯離開幾周後就明確表示，他認為伯登過去20多年來對他的事業和家庭所做的一切貢獻都毫無意義。

原本戴維斯威脅要平分房子所有權，且只給孩子法律規定的最低撫養費，最終兩人達成協議，戴維斯放棄兩棟房子的所有權，並同意支付兒女的撫養費、學費等。家庭法律師羅傑斯(Julia Rodgers)表示，這個案例最可怕的是伯登既有錢，本身還是律師，絕不是財務小白，但最後仍被算計。

你對自己家庭的財務狀況了解多少？隨著這本關於金錢與離婚的回憶錄在全國各地的讀書會中引發討論，女性開始彼此詢問這個問題，也反思自省。大家紛紛分享自己在感情中遭遇背叛的經歷，以及隨之而來的財務後果。

伯登表示這正是她想看到的反應，「我對女性讀者如此投入這本書，並似乎因此開始改變自己生活的方式深感高興。」

《陌生人：婚姻回憶錄》今年1月出版後就登上紐約時報暢銷排行榜。(企鵝藍燈書屋網站...
《陌生人：婚姻回憶錄》今年1月出版後就登上紐約時報暢銷排行榜。(企鵝藍燈書屋網站)

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