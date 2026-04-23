調查：財務出軌 許多婚姻破裂主因

約三分之一已婚美國人的首段婚姻以離婚收場，其中「財務出軌」或隱瞞財務狀況是主因。（美聯社）

金錢往往是婚姻觸礁的導火線。最新調查顯示，約三分之一已婚美國人的首段婚姻以離婚收場，其中「財務出軌」或隱瞞財務狀況是主因。

華爾街 日報報導，婚姻破裂的原因百百種。對於41歲、目前在費城 一家臨床研究公司工作的塞蒙(Jessica Simon)而言，婚姻亮起紅燈的第一個徵兆，出現在她與丈夫聯名的銀行帳戶。當時，帳戶會出現零星的運動博弈平台DraftKings扣款紀錄，有時則更多。在兩人結婚約九年後，塞蒙對丈夫沉迷運動賭博感到深刻挫折，圍繞金錢的裂痕讓她認清，自從兩人交往、生子以來，彼此的價值觀已產生巨大分歧。她感慨表示，「我們已經不是當初的我們了。」

丕優研究中心(Pew Research Center)引用2023年數據指出，約三分之一已婚美國人表示，第一次婚姻是以離婚收場。離婚律師指出，「財務隱瞞」或「財務不忠」往往是關係破裂的核心原因，包括隱瞞收入中斷、私設帳戶或沉迷近年快速興起的財務誘惑，例如運動博彩、購物軟體或高風險投資。

紐約Berkman Bottger Newman & Schein律師事務所合夥人薛恩(Evan Schein)表示，「很多夫婦其實過著各自獨立的財務生活，或其中一方完全被蒙在鼓裡。某一天你才發現，以為存在的資產，其實遠比想像中少。」

儘管不少夫妻仍維持共同帳戶，但選擇分開管理財務的人愈來愈多，也讓隱瞞支出變得更加容易。人口普查調查顯示，2023年沒有任何聯名銀行帳戶的夫妻比率升至23%，高於1996年的15%。這一變化部分反映隨著結婚年齡上升，晚婚族群更習慣保有個人帳戶。在某些案例中，資金不僅是獨立管理，更是完全被隱匿。

紐約婚姻律師奇尼茲(Marilyn Chinitz)分享，一名客戶發現前夫擁有秘密帳戶，透過鑑識會計師追查，發現他長達約10年，每月花費約2萬元供養另一名女性及其孩子並支付公寓費用。會計師從大量文件中追蹤資金流向，揭露一連串未曾申報的交易，「就像拉開一塊布，整個隱藏的事情突然全部攤開，」奇尼茲說。

另一種常見的風險則是將財務大權全交由配偶處理。播客主持人法達爾(Tamsen Fadal)表示，過去她讓前夫負責大部分財務，她雖曾偶爾擔心是否負擔得起生活開銷，但最終選擇忽略。之後發現丈夫外遇，兩人離婚後，她開始查看寄到家中的銀行對帳單，才驚覺存在自己不知情的帳戶，甚至在離婚後背負債務，「這真的改變了我看待金錢的方式，」她說，如今她不再將財務決策完全交給伴侶。