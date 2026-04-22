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首位攻頂聖母峰的美國人 威特克帶動全美登山熱潮 97歲辭世

編譯廖振堯／綜合報導
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吉姆．威特克於1963年登上聖母峰，是首位攻頂的美國人。（美聯社）
吉姆．威特克於1963年登上聖母峰，是首位攻頂的美國人。（美聯社）

吉姆．威特克(Jim Whittaker)於1963年登上聖母峰，是首位攻頂的美國人，這一壯舉帶動了美國登山熱、甚至催生整個產業。他的家人證實，威特克7日在華盛頓州湯森港(Port Townsend)的家中去世，享耆壽97歲。

美聯社報導，威特克之子萊夫(Leif Whittaker)在電郵聲明中表示：「無論是在家中、山上、海上，他都希望與身邊的人分享冒險、喜悅和樂觀。他的溫暖、謙遜，以及大自然能夠凝聚人心的信念，留下關懷地球和人類互相關懷的精神遺產。」

威特克在西雅圖長大，1940年代與雙胞胎兄弟盧(Lou Whittaker)一起參加童子軍並開始登山。16歲時他們登上了西雅圖以西奧林匹克山脈的最高峰奧林帕斯山(Mount Olympus)，海拔7965呎。他在回憶錄「A Life on the Edge」中回憶，他們登頂後返家途中發現人群歡慶，才知道二戰已經結束。不過1963年盧決定不隨威特克遠征聖母峰，而是開了一家體育用品店，威特克感到震驚，最終與雪巴人嚮導貢布(Nawang Gombu)一同登頂。

威特克自1955年起在戶外用品零售商REI工作，於1971年至1979年間領導公司，登頂聖母峰後公司知名度大增，REI會員數在他任內從約25萬人增加到超過90萬人。透過在國會作證及其他努力，他促成設立華盛頓州的北喀斯喀特(North Cascades)國家公園、帕塞登荒野保護區(Pasayten Wildernes)，及加州紅木國家公園(Redwood National Park)。

威特克的名氣也讓他進入甘迺迪家族的社交圈，並與前總統甘迺迪之胞弟羅伯特．甘迺迪(Robert F. Kennedy)成為好友。加拿大1964年把育空地區當時尚未被登頂的一座海拔1萬4000呎山峰命名為甘迺迪山(Mount Kennedy)，以紀念遇刺身亡的甘迺迪總統，羅伯特甘迺迪和威特克在1965年成為首批登頂的人；威特克在羅伯特．甘迺迪1968年遇刺臨終時，陪伴在側。

威特克領導過多次登山行動，包括1990年的聖母峰國際和平攀登。他曾說最自豪的時刻之一是1981年帶領10位身障登山者登上海拔1萬4410呎的雷尼爾山(Mount Rainier)，「對他們而言那就是聖母峰。」威特克一生登上雷尼爾山超過百次，但他從未掉以輕心，因為即使是登山高手也會因為變化無常的天氣而反應如新手。

威特克曾在1980年的一次訪問中表示，他希望能「開著電視在睡夢中離世」。他曾說，登山運動的美麗與危險讓感官更加敏銳，「當你面臨生死邊緣時，你能看得更遠。」

威特克（後）與羅伯特．甘迺迪（前）1965年一起攀登加拿大育空地區的甘迺迪山。（...
威特克（後）與羅伯特．甘迺迪（前）1965年一起攀登加拿大育空地區的甘迺迪山。（美聯社）

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