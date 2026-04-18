140年最強…今年恐現超級聖嬰現象 美西夏季或出現異常暴雨

科學家預估今年極可能出現140年來最強烈的聖嬰現象，美西地區夏季氣溫和濕度高於平均，可能出現異常暴雨。圖為加州聖伯納汀諾縣去年冬天暴雨成災的景象。(路透)

歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)最新氣候模型顯示，今年出現「超級聖嬰」(super El Niño)現象的機率持續攀升，且強度可能達到空前罕見等級，甚至被形容為「百年一遇」的極端事件。

ECMWF預測，今年夏季至秋季，赤道太平洋的海水溫度可能異常升高，進一步引發強烈大氣反應，形成影響全球氣候的超級聖嬰現象。

聖嬰現象通常會造成乾旱、洪水、極端高溫與颶風活動變化，而超級聖嬰平均每10年至15年出現一次，影響範圍更廣、持續時間更長。

華盛頓郵報 引述專家說法報導，當赤道太平洋海溫較平均值高出攝氏2度以上時，便可能觸發超級聖嬰現象，通常在12月至隔年1月間達到高峰。

奧伯尼紐約州立大學(SUNY Albany)大氣科學教授朗迪(Paul Roundy)說：「極有可能出現140年來最強烈的聖嬰現象。」

氣候模型預測，這次超級聖嬰將造成廣泛影響，且可能持續到明年。

南美洲多數地區、美國南部、非洲、歐洲、中東部分地區、印度以及澳洲 將頻繁出現熱浪；美西夏季氣溫和濕度高於平均，可能出現異常暴雨，暴雨可能影響平原地區，延長強烈雷暴影響時間。

印度中、北部可能出現嚴重乾旱，影響季風降雨和作物生長；非洲、中美洲與巴西部分地區將出現乾旱，而秘魯、厄瓜多及赤道附近可能遭遇暴雨洪災。

由於大西洋颶風活動減少，加勒比海島國可能出現乾旱；反觀太平洋颶風和颱風活動增加，影響夏威夷 、關島和東亞多數地區。

科學家警告，全球氣溫也可能升至歷史新高，尤其是在明年前後，可能打破2024年寫下的高溫紀錄。

全球暖化加劇，聖嬰現象也出現變化。國防部氣象學者韋伯(Eric Webb)指出：「溫室氣體濃度增加，氣候系統無法在下一次聖嬰來臨前釋放前一次累積的熱量」，導致氣溫基準線不斷被推高。

專家指出，今年至明年的超級聖嬰可能釋放比1982年至1983年、1997年至1998年，以及2015年至2016年事件更多熱能，不僅加劇熱浪，也會因大氣含水量提升，增加極端降雨與洪水風險。