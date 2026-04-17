人口老化…「帶薪家庭照顧」需求漸增 福利成留才關鍵

照顧年老家屬的人每天須花約6小時照顧。圖為伊州59歲居民寶琳．金恩準備把患有多發性硬化症的63歲丈夫傑芮抱上輪椅。（美聯社）

「樂齡會」(AARP)統計，隨著美國人口老化，超過6300萬人肩負照顧成年家人的責任，其中多數還有全職工作。專家指出，許多上班族希望有「帶薪照顧假」與「彈性工時」，這些福利也成為企業留才關鍵。除了法定最多12周無薪假外，部分友善企業更提供專業諮詢與臨托服務協助，協助蠟燭兩頭燒的上班族在職場與家庭責任間取得平衡，避免人才因照顧壓力而流失。

美聯社報導，「樂齡會」公共政策長惠特曼(Debra Whitman)出差期間父親住院，由於她的雇主提供照顧年長家屬的有薪假，讓她無須動用全部年假，「我可以使用幾天照顧假，而不是把所有假期都用光，這對員工來說是莫大福音。」

紐約人壽集團副總謝伊(Meghan Shea)指出，照顧長輩的人平均每天須花6小時照顧，擔任照顧者的角色平均長達六年，這是一場長期的生活變革，而非短期壓力，她說，「這是人生重大改變，員工必須重新平衡責任。」特別對於既要照顧年邁父母、又要撫養子女的「三明治世代」而言，保住工作更是難上加難。

雖然「家庭與病假法」(FMLA)規定企業須提供最多12周無薪假並保障健保與職務，但僅適用於員工人數50人以上的單位，而且許多勞工無法負擔長期無薪假帶來的經濟損失。目前已有十多個州制定有薪照顧假法，補貼部分薪資，但給付比例與時間各州不同。惠特曼說，「很多人不得不辭職照顧家人，不僅失去收入，也影響退休福利，對企業來說也是人才流失。」

若求職者重視照顧福利，專家建議在面試時主動詢問包括可請多少照顧假、是否必須一次請完以及公司是否提供額外福利等問題。保德信金融集團(Prudential Financial)副總皮斯特里托(Meghan Pistritto)觀察到，目前提供帶薪照顧假的企業通常給2至6周，部分友善企業甚至提供多達12周。

除了休假，「彈性工時」與「遠距辦公」也是照顧者的神隊友，皮斯特里托認為，真正的照顧友善雇主會提供心理諮商、臨托服務，甚至安排「照護顧問」(care concierges)，協助家屬媒合醫療資源或掌握俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)等複雜制度。

當體力與時間難以負荷時，科技還能補足缺口，現居佛蒙特州 的哈蒙德(Susan Hammond)因需兼顧非營利組織工作與照顧失智母親，在家中安裝監控攝影機與感應器並透過智慧型手表，讓她在亞洲出差，同時能隨時監控母親是否半夜走失。