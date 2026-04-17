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亞裔夫婦選擇搬回父母家 財務獲穩定、家庭更緊密

編譯盧炯燊／綜合報導
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多代同堂生活的主要財務優勢在於分攤生活成本減輕壓力。圖為拉斯維加斯的努瑞希夫婦（...
多代同堂生活的主要財務優勢在於分攤生活成本減輕壓力。圖為拉斯維加斯的努瑞希夫婦（左一和左二）簽署文件， 他們正在興建多代同住的房子。（美聯社）

亞裔家庭多喜數代同堂共同生活，視為一種福氣，但也會衍生出啃老族。隨著經濟不佳，不少年輕的千禧家庭，基於財務壓力，索性搬回老家與父母同住。雖然面子可能不好過，但這種安排除帶來經濟穩定外，有時還會牢固彼此的關係。

路透採訪了芝加哥36歲韓裔女子宋莎倫(Sharon Song，音譯)，她原與丈夫丹尼爾(Daniel)及3個兒子住在一起。

2024年宋女士一家租住的房子租約到期，她的母親邀她搬回娘家與父母同住，但她一開始不接受，直到老公說服下才搬回去。

宋女士說，儘管本身的經濟狀況並不需要搬回娘家，然而此舉確實對改善財務經濟很有幫助。起碼每個月就能省下大約1000元房租，只要分擔電費，每月給父母不到500元的「愛心錢」以表孝順之情，一家人的關係更加親密牢固。

她指出，老公丹尼爾後來失業了，幸好跟父母住在一起大大減輕經濟壓力。而自己的父親後來患上白血病，也好在一家人住在一起方便照顧，讓病情很快康復。

路透援引波士頓聯邦儲備銀行2025年7月一項分析顯示，近幾年來幾代同堂一起居住的比率，遠超2019年之前的水平。

財富管理公司 Evensky & Katz / Foldes 的高級財務顧問蘭迪瓦爾(Flavio Landivar) 表示，從財務角度來看，尤其對要為買房首付存錢的人來說，與父母同住是明智之舉。

就以宋女士的例子，多代同堂可以提供財務上的喘息空間。儘管她跟老公最初是希望努力存錢買房，但與父母同住的另一好處，是他們可在經濟不確定時期過著舒適的生活。

蘭迪瓦爾指出，多代同堂生活的主要財務優勢在於分攤生活成本，家庭成員可以透過分攤房租或房貸、水電費、食品雜貨及其他家庭帳單來減輕壓力。

多代同堂更可提供實際的支持，尤其在育兒方面，因為父母或祖父母可以幫忙照顧年幼的孩子。

當然，這未必是一種長期策略及永久安排。蘭迪瓦爾認為應將其視為定下目標的短期措施，直到實現目標為止。

此外在做啃老族之前，在某些事情上要充分溝通，尤其是祖父母處理與孫輩有關的事情上要確定界線，否則「相見易得好，久住難為人」，反令彼此關係惡化。

隨著經濟不佳，不少年輕的千禧家庭，基於經濟及財務壓力，搬回老家與父母同住。圖為德...
隨著經濟不佳，不少年輕的千禧家庭，基於經濟及財務壓力，搬回老家與父母同住。圖為德州婦女梅芮蒂．艾利斯（中）帶著兒子住在父母的牧場。（美聯社）

亞裔 芝加哥 韓裔

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