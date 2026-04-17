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成年還與父母同住 新澤西44%最多、加州排第3、紐約擠進前10

編譯周靜芝/即時報導
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面對高房租，愈來愈多年輕人選擇與父母同住。圖為25歲的海倫．羅提爾（左）和母親艾...
面對高房租，愈來愈多年輕人選擇與父母同住。圖為25歲的海倫．羅提爾（左）和母親艾美在家聊天。（美聯社）

美國年輕人似乎難以承受離開父母獨立生活，最新數據顯示，在仍與父母同住的比率上，新澤西州、康乃狄克州與加州高於全美其他地區。

根據理財網站Finance Buzz彙整的2025年美國人口普查局數據，加州目前在年輕人與父母同住的比率上位居各州前段班，18至34歲的居民中有39.1%仍與父母同住，或許並不令人意外。面對高得離譜的租金、令人卻步的房價，以及競爭激烈的就業市場，年輕人愈來愈多地選擇或被迫留在家裡。

在加州某些都會區，這股趨勢尤為明顯。事實上，根據丕優（Pew）研究中心2023年的數據，瓦列霍（Vallejo）和奧克斯納德（Oxnard）等地的排名皆居全美前列，當地約三分之一的25至35歲成年人仍與父母同住。

幾十年來 數字不斷攀升

然而，這不僅僅是西岸獨有的現象；在全美，與父母同住已變得相當普遍。根據Finance Buzz的數據，目前約有三分之一的18至34歲美國人仍與父母同住，與過去幾十年相比，數字明顯攀升。

美國本土成年青年仍與父母同住最多的州，則非新澤西州莫屬，這個「花園州」以高達44.1%的年輕人仍與父母同住的比率位居榜首（波多黎各之外）。

康乃狄克州以41.3%緊隨其後，接著是加州，顯示出沿海地區面臨的經濟環境，讓年輕世代難以獨立。

紐約州也躋身前十名，該州35.9%的年輕人口選擇繼續窩在家裡，因付不起曼哈頓高昂的公寓租金。

面對高租金、令人卻步的房價，以及競爭激烈的就業市場，愈來愈多年輕人選擇留在家裡與...
面對高租金、令人卻步的房價，以及競爭激烈的就業市場，愈來愈多年輕人選擇留在家裡與父母同住。圖為密西西比州居民瑞蘭德（中）和他的兩個女兒。(美聯社）

完整前十名排名如下：1. 波多黎各：57.5%；2. 新澤西州：44.1%；3. 康乃狄克州：41.3%；4. 加州：39.1%；5. 馬里蘭州：38.5%；6. 佛羅里達州：36.6%；7. 新罕布夏州：36.5%；8. 紐約州：35.9%；9. 麻塞諸塞州：35.7%；10. 伊利諾伊州、內華達州：35.1%。

波多黎各逾半年輕人與父母同住，可能與留在父母身邊較久的文化趨勢有關。

北達科他州 全美最低

若想找到一位真正能自行負擔房貸的20多歲年輕人，不妨前往北達科他州；該州僅有12.3%的年輕成年人仍與父母同住，為全美最低。顯然，大平原地區的寧靜環境加上低廉租金，使得脫離父母的羽翼遠較容易；華盛頓哥倫比亞特區與父母同住率也僅有13.3%，接下來是懷俄明州（16.2%)、南達科他州(17.7%)和內布拉斯加州(20.4%)。

北達科他州 南達科他州 馬里蘭州

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