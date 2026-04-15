全美最有名公路 傳奇「66號」公路建成百年

坐落伊利諾州春田市66號公路旁的「舒適狗汽車餐廳」，創立於1949年。（美聯社）

今年是美國66號公路(Route 66)建成100周年，這條全長約2400哩、從芝加哥橫貫至加州 聖塔莫尼卡(Santa Monica)的傳奇公路，早在1985年便已非聯邦要道，至今卻仍吸引世界各地的旅人慕名前來，體驗最道地的美國公路旅行。

美聯社報導，66號公路的前身，是100年前連接美洲原住民 貿易路線與土路，希望連通工業化中西部與太平洋沿岸的道路。

「66號公路之父」艾佛瑞(Cyrus Avery)看準「66」這個數字易於行銷，將其視為連結美國鄉村、催生商業的契機。

「66號公路之父」艾佛瑞(右，與妻子和兩子合影)看準「66」這個數字易於行銷。（美聯社）

果不其然，66號公路後來陸續出現在普立茲獎(Pulitzer Prize)得主史坦貝克(John Steinbeck)的「憤怒的葡萄」(The Grapes of Wrath)，以及「垮掉的一代」(Beat Generation)作家凱魯亞克(Jack Kerouac)代表作「在路上」(On the Road)等名著中，成為第二次世界大戰美國樂觀精神的象徵。

1940年代與1950年代的戰後繁榮時期，是66號公路的黃金年代，當時它成為廣受歡迎的度假路線。汽車變得較平價，可支配收入增加，人們開始在開闊的公路上追尋自由。歷史學者與作家辛克利(Jim Hinckley)形容，「這是一條夢想之路。」

66號公路鼎盛時期，路旁餐廳與汽車旅館林立，廣告看板與霓虹燈隨處可見。路邊還有響尾蛇坑、圖騰柱、交易站，以及據稱舊西部亡命之徒曾經出沒的洞穴，還有像聖路易那座閃耀鋼製拱門般的現代工程奇蹟。穀倉上繪有誇張醒目的巨幅廣告，看板宣傳當地景點。

坐落伊利諾州 春田市66號公路旁的「舒適狗汽車餐廳」(Cozy Dog Drive In)創立於1949年，該餐廳第三代老闆懷德米爾(Josh Waldmire)說：「這條路養育著我們，只要我們將情感和愛注入到這條路上，它就會迴盪在旅人和大家的故事中。」

66號公路泰半路段穿越印第安原民保留地，雖然帶來觀光商機，卻也留下土地徵用的歷史傷痛，也加劇外界對原住民的關注。

不過，部分族人因應時代變遷而發展商業活動，適應文化變革。新墨西哥州拉古那(Laguna)部落成員索利蒙(Ron Solimon)表示，普韋布洛(Pueblo)族人視66號公路為「商業走廊」，如今已發展出涵蓋賭場與餐廳的龐大商業版圖。

1985年66號公路不再是聯邦公路後，沿線部分小鎮就此沒落。

亞利桑納州理髮師、「Route 66守護天使」創辦人兄弟之一德加迪洛(Angel Delgadillo)遊說州議會將66號公路列為歷史公路，以免塞利格曼(Seligman)小鎮淪為廢墟；時至今日，66號公路沿線已有逾250處建築與路段被列入國家史蹟名錄。