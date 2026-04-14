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為準媽媽分憂解勞…從產前教育到產後照護 陪產員大受歡迎

編譯彭馨儀／綜合報導
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田納西州陪產員鮑恩斯(Shanille Bowens)抱著新生嬰兒，讓客戶瑪麗·...
田納西州陪產員鮑恩斯(Shanille Bowens)抱著新生嬰兒，讓客戶瑪麗·貝伊(Mary Bey)休息。(美聯社)

35歲的史都華(Shaquoiya Stewart)是名單親媽媽，她有四個孩子，其中一對雙胞胎六個月大了，她不但有田納西州醫療保險計畫(Medicaid)給付，還有一名陪產員鮑恩斯(Shanille Bowens)照顧。史都華說，鮑恩斯陪她度過懷雙胞胎早期的焦慮、分娩時的血壓問題、剖腹產(C-section)以及產後憂鬱。

39歲的貝伊(Mary Bey)在曼菲斯(Memphis)陪產中心抱著她第四個寶寶，想到去年她經歷死產(stillbirth)，幸好有鮑恩斯陪著，「我生產時她在旁邊。我療傷時她也在旁邊，」貝伊說。

因此貝伊再次懷孕時，立刻請鮑恩斯再當她的陪產員，從剖腹產手術，到寶寶出生檢查出黃疸(jaundice)，鮑恩斯一路陪伴。

貝伊擔心剖腹產疤痕可能感染，鮑恩斯建議她趕緊去檢查。

鮑恩斯本身也是人母，有六個孩子，20多年前，她懷第一個孩子時，接受「陪產」(doula)照護深受啟發，後來自己也成了陪產員，除了解答準媽媽的疑惑，還協助了解醫療保健系統並爭取權益。

從產前教育、分娩陪伴到產後照護一條龍的陪產服務，過去是種奢侈，現在愈來愈普及。

根據「國家健康法案計畫」(National Health Law Program)組織統計，目前已有超過30個州透過醫療保險計畫(Medicare)為陪產提供報銷，2022年只有14州。私人如美國醫療保險「UnitedHealthcare」也推出給付方案。有沒有保險，請陪產費用差很多，可能超過2000元。

研究發現，受過訓練的陪產員，雖非醫療專業，卻可明顯改善母嬰的健康狀況。特別是弱勢族群的媽媽有陪產員，生下低出生體重新生兒的機率降低四倍，分娩併發症的機率降低一半，而且母乳哺育的機率明顯提高。去年發表的另一項研究發現，使用陪產的醫療保險計畫受益者剖腹產的風險降低47%，早產的風險降低29%，產後檢查的機率提高46%。

由於超過一半的孕產婦在產後死亡，死因包括感染和產後出血，其中非裔母親孕產婦死亡率是白人女性的三倍多。

明尼蘇達州在2014年成為首批將陪產服務納入醫療保險計畫的州之一。10年後，還允許醫療保險計畫受益者無須事先授權即可享受18次陪產服務，是先前的兩倍多。

陪產員鮑恩斯(Shanille Bowens)正在逗弄客戶史都華(Shaquoi...
陪產員鮑恩斯(Shanille Bowens)正在逗弄客戶史都華(Shaquoiya Stewart)六個月大的嬰兒。(美聯社)

非裔 明尼蘇達州 醫療保險

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