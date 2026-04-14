非裔婦拒剖腹產 醫憂她子宮破裂 臨盆時被迫和法官視訊…

據統計，非裔產婦死亡率是白人女性的3.5倍，專家指出這個現象部分源自於醫療人員無意的偏見。示意圖，非本文當事人。(美聯社)

生小孩的過程常有難以預料的突發狀況，而在佛州 一名非裔 孕婦多伊利(Cherise Doyley)在分娩時遇到了真正意想不到的事情：線上法庭聽證會。

今日美國報(USA Today)、ProPublica報導，多伊利自己就是專業助產士，2024年9月時懷著第四胎抵達佛羅里達大學健康中心醫院(University of Florida Health Hospital)待產。多伊利希望自然產，但醫院人員提出異議，擔心她子宮破裂而建議她剖腹產。

子宮破裂這種嚴重的併發症 最常見於曾經剖腹產，之後又嘗試自然產的產婦。據克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)，剖腹產一次的女性大約每300次分娩中就會發生一次子宮破裂；多次剖腹產的女性更為常見，達到每300次分娩中九次子宮破裂。多伊利之前便曾經剖腹產且導致併發症，她知道自己破裂的風險低於2%，所以告訴醫生她一定要先試著自然產，不然不會同意剖腹產。

雙方僵持之下，護士們帶著平板電腦趕到現場，與法官連線進行聽證會，多伊利表示這是她見過最瘋狂的事情。錄音中她詢問是否可以指派一名非裔醫生來照顧她，法官卻不覺得種族有太大的關係。多伊利反駁：「這確實有很大關係，因為從歷史上看，當黑人的醫療人員與他們同樣種族時，他們會過得比較好。因此即使你不這麼認為，統計數據來看我更有可能從黑人、原住民和有色人種(BIPOC)獲得更好的照護。」

幾個小時後，法官沒有下令立即剖腹產，但裁定如果發生緊急情況，醫院可以在未經她同意的情況下剖腹。分娩時間入夜，醫生稱胎兒心率下降，只得進行剖腹手術，多伊利的女兒出生後立刻送往新生兒加護病房。多伊利事後表示：「當我們基本上利用法庭，使用武力脅迫某人違背意願進行不必要的醫療程序時，在我看來這類似於酷刑。」

據統計，非裔產婦死亡率是白人女性的3.5倍，專家指出這個現象部分原因是由於醫療人員無意的偏見。研究表明，醫學界長期存在的種族偏見仍然殘留至今。例如2016年一項研究發現，近半的一年級和二年級醫學生認為非裔患者的耐痛性比白人患者更強，皮膚也更厚、疼痛感更低。