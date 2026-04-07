我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

Z世代渴望面對面社交 購物中心再翻紅

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因網路興起而沒落的實體店面，因為Z世代渴望面對面直接交流的消費方式宣告復興。(路...
因網路興起而沒落的實體店面，因為Z世代渴望面對面直接交流的消費方式宣告復興。(路透)

1980及1990年代，購物中心是當時X世代主要的吃喝玩樂和購物交友去處；踏進21世紀，隨著網際網路的興起，網路購物，社交平台的盛行，千禧世代(Y世代)已失去對購物中心的興趣。誰能料到世事輪流轉，現在Z世代反而渴望面對面社交活動，回歸購物中心再度成為潮流。

Placer.ai是一家結合AI與數據的位置平台分析公司，為多個行業提供服務，分析消費者行為、了解市場趨勢並優化關鍵業務決策。最新分析發現，今年頭兩個月，購物商場的客流量比去年同期成長了4.5%。

研究總監拉方丹(Elizabeth Lafontaine)接受今日美國( USA TODAY)採訪時指出，商場的復興與Z世代渴望面對面直接交流的消費方式有關。

消費行為顧問公司Circana的數據也指出，去年有62%的18至24歲消費者，在實體店面購買日用商品，25歲及以上的消費者，也有52%光顧實體商店。

跨國會計事務所普華永道(PwC U.S)表示，Z世代在購物中心的客流量較去年同期成長了57%。

種種數據與跡象都說明，Z世代回歸購物中心成為新趨勢。

零售、餐飲服務顧問平台Lightspeed Commerce執行長達席爾瓦(Dax Dasilva)說，Z世代作為一個群體，普遍感到孤獨，他們回歸實體商店及購物中心的潮流並不令人意外。

他解釋，主要是由於這一代人在疫情期間成長，他們的現實跟大多數人截然不同，許多希望在商店或購物中心與朋友聚會，以緩解孤獨感。

普華永道的消費市場主管弗曼(Ali Furman)也說，Z世代主要回歸以性價比為主的購物中心，而非高端奢侈品牌聚集地；此外全國各地的情況也不盡相同，西岸的Z世代更常光顧購物中心，其中加州的客流量增幅最大，高達62%。

弗曼指出，親身購物的體驗令他們耳目一新，這是無法透過螢幕複製的感官及社交體驗。

另一方面，購物中心零售商以及品牌也會利用社交媒體的力量，透過實體店面與線上通路，直接與Z世代消費者建立聯繫。

一項調查指出，67%的Z世代受訪者表示，有社交或社群功能的商店，能讓他們感到不那麼孤單。

長達席爾瓦認為，對於零售商來說，目前是一個絕佳機會，讓商店超越銷售商品本身，創造社交體驗吸引年輕一代走進商店，並將購物融入社交生活。

Z世代渴望面對面社交活動，回歸購物中心再度成為潮流。(路透)
Z世代渴望面對面社交活動，回歸購物中心再度成為潮流。(路透)

疫情 加州

上一則

卡蒂B前夫、饒舌歌手Offset在佛州遭槍擊 傷勢穩定

下一則

月球背面通訊死區 「阿提米絲2號」一度失聯40分鐘揪人心

延伸閱讀

加州禁塑百日 買紙袋太薄脆 主婦抱怨常常半路漏一地

加州禁塑百日 買紙袋太薄脆 主婦抱怨常常半路漏一地
養生／改善消化系統 膳食纖維掀風潮

養生／改善消化系統 膳食纖維掀風潮
要想富換桌布 太后詹娜成中國社群電子財神

要想富換桌布 太后詹娜成中國社群電子財神
弗萊斯諾Z世代房主比率高達24% 居加州之首

弗萊斯諾Z世代房主比率高達24% 居加州之首

熱門新聞

洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
陸軍參謀長喬治檔案照。（美聯社）

赫塞斯要求陸軍參謀長辭職 立即退休

2026-04-02 17:38
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
專業技職人才需求量大，圖為印第安納州的一家數據中心。（路透檔案照）

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

2026-04-02 11:56
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密 法院註銷美公民身分

2026-04-02 16:56

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩