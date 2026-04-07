Z世代渴望面對面社交 購物中心再翻紅

因網路興起而沒落的實體店面，因為Z世代渴望面對面直接交流的消費方式宣告復興。(路透)

1980及1990年代，購物中心是當時X世代主要的吃喝玩樂和購物交友去處；踏進21世紀，隨著網際網路的興起，網路購物，社交平台的盛行，千禧世代(Y世代)已失去對購物中心的興趣。誰能料到世事輪流轉，現在Z世代反而渴望面對面社交活動，回歸購物中心再度成為潮流。

Placer.ai是一家結合AI與數據的位置平台分析公司，為多個行業提供服務，分析消費者行為、了解市場趨勢並優化關鍵業務決策。最新分析發現，今年頭兩個月，購物商場的客流量比去年同期成長了4.5%。

研究總監拉方丹(Elizabeth Lafontaine)接受今日美國( USA TODAY)採訪時指出，商場的復興與Z世代渴望面對面直接交流的消費方式有關。

消費行為顧問公司Circana的數據也指出，去年有62%的18至24歲消費者，在實體店面購買日用商品，25歲及以上的消費者，也有52%光顧實體商店。

跨國會計事務所普華永道(PwC U.S)表示，Z世代在購物中心的客流量較去年同期成長了57%。

種種數據與跡象都說明，Z世代回歸購物中心成為新趨勢。

零售、餐飲服務顧問平台Lightspeed Commerce執行長達席爾瓦(Dax Dasilva)說，Z世代作為一個群體，普遍感到孤獨，他們回歸實體商店及購物中心的潮流並不令人意外。

他解釋，主要是由於這一代人在疫情 期間成長，他們的現實跟大多數人截然不同，許多希望在商店或購物中心與朋友聚會，以緩解孤獨感。

普華永道的消費市場主管弗曼(Ali Furman)也說，Z世代主要回歸以性價比為主的購物中心，而非高端奢侈品牌聚集地；此外全國各地的情況也不盡相同，西岸的Z世代更常光顧購物中心，其中加州 的客流量增幅最大，高達62%。

弗曼指出，親身購物的體驗令他們耳目一新，這是無法透過螢幕複製的感官及社交體驗。

另一方面，購物中心零售商以及品牌也會利用社交媒體的力量，透過實體店面與線上通路，直接與Z世代消費者建立聯繫。

一項調查指出，67%的Z世代受訪者表示，有社交或社群功能的商店，能讓他們感到不那麼孤單。

長達席爾瓦認為，對於零售商來說，目前是一個絕佳機會，讓商店超越銷售商品本身，創造社交體驗吸引年輕一代走進商店，並將購物融入社交生活。