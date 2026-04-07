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模仿劫機得手50萬 跳傘落地只剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

記者顏伶如／綜合報導
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1971年挾持民航客機並勒索巨額贖金的劫機犯「DB庫柏」，至今仍未落網。圖為「D...
1971年挾持民航客機並勒索巨額贖金的劫機犯「DB庫柏」，至今仍未落網。圖為「DB庫柏」的素描畫像。(取材自FBI官網)

1971年感恩節前，美國發生民航客機遭挾持並勒索巨額贖金的首宗案例，匿名「DB庫柏」(D.B. Cooper)的劫機犯得手20萬現鈔，在俄勒岡州波特蘭上空跳傘後失蹤，迄今仍是一樁懸案。

「DB庫柏」劫機案發生後第二年，當時28歲的海軍退役軍人麥克納利(Martin McNally)有樣學樣，以相同手段劫機，帶著50萬元贖金跳傘，但後來卻被捕，遭判刑40年。如今81歲的麥克納利回顧這段經歷時說，當年實在瘋狂、愚蠢，「為了一堆鈔票，誤了一生。」

麥克納利劫機紀錄片「美國空中劫機犯」(American Skyjacker)在Amazon Prime、Apple TV等影音串流平台播放。

時人雜誌(People)報導，麥克納利接受獨家專訪時，對於當年犯下劫機案件後悔不已。

1972年6月，麥克納利在搭乘波音727(Boeing 727)經過印第安納州中部上空時劫機。他把塞滿50萬2000元現鈔的袋子綁在腰間，從飛機跳傘。然而，海軍退伍的他在此之前從來不曾跳過傘，更不會穿戴降落傘具，跳出機艙幾秒鐘便在空中失控翻滾，主傘失效，開啟副傘時撞到頭部，臉上瘀傷流血，鈔票則從裂開的袋子飛散而出，消失於黑暗中。

麥克納利受訪時說，無法相信錢竟然飛走，又氣又急大吼大叫，「那是我第一次想要自殺」。

出生於密西根州的麥克納利，父親是當地知名鞋店銷售員。麥克納利在廣播電台聽到「DB庫柏」案件報導後，下定決心也要劫機，「還有什麼比這更容易？」

「DB庫柏」犯罪細節對麥克納利有著高度吸引力。麥克納利是高中輟學生，從軍之後成為修理軍機的電工，退伍之後靠打零工以及詐騙賺錢。

麥克納利跳傘後潛逃五天就遭到逮捕，原本到手的50萬鈔票，他只剩13元。2010年假釋後生活平靜，不曾觸法，甚至與當年遭到挾持航班上的一名空服員成為朋友。他說，目前幫忙姊姊照顧她高齡93歲的婆婆，跟兩隻貓一起過日子，生活無憂無慮。

被問到有什麼忠告可以分享給打算犯罪的人，麥克納利指出：「不要胡作非為，你逃不掉的，尤其是現在。好好上學，保持清白，找份正當工作。」

俄勒岡州 密西根州

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