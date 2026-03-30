為躲避機場TSA安檢排隊 富豪砸3.4萬元搭私人飛機

隨著機場混亂持續加劇，愈來愈多富裕旅客選擇以高達3.4萬美元的價格搭乘私人飛機，只為避開漫長等待。（路透）

據紐約郵報報導，隨著機場混亂持續加劇、運輸安全管理局（TSA）安檢排隊時間動輒數小時，愈來愈多富裕旅客選擇以高達3.4萬美元的價格搭乘私人飛機，只為避開漫長等待。

自2月中旬政府部分停擺以來，私人飛機使用量明顯攀升。航空數據分析公司WingX指出，在紐約、休士頓 及華盛頓特區等受影響嚴重的樞紐城市，私人飛機起飛次數顯著增加，與此同時，當地TSA員工請假率亦同步飆升。

包機業者表示，預訂量最高成長達39%。據彭博（Bloomberg）報導指出，大量首次搭乘私人飛機的旅客成為主要需求來源，反映出旅客正積極尋找替代方案，以避開擁堵的機場安檢流程。

在人力短缺影響下，多個機場出現嚴重排隊現象。例如匹茲堡國際機場，旅客在TSA安檢處排起長龍，進一步推升對私人飛行的需求。

新客戶成為此波成長的關鍵推手。以Jettly為例，其首次搭乘私人飛機的乘客增加了52%，主要集中在休士頓、亞特蘭大與紐奧良等TSA人力短缺最嚴重的城市。

此外，臨時出行需求亦顯著增加。起飛前72小時內完成預訂的比例上升34%，顯示旅客傾向尋找即時可行的替代方案，以避開長時間排隊的不確定性。

價格方面，目前包機費用大致維持在常態區間，從數千至數萬美元不等，取決於機型與航程距離。小型私人飛機每小時費用約為3,500至7,000美元；熱門航線如亞特蘭大至紐約，價格約落在1萬至2萬美元以上；而休士頓至紐約等長途航線，大型飛機費用則可高達3萬美元以上。

整體而言，需求激增為私人航空業帶來強勁動能。短途航線價格迅速上揚，例如亞特蘭大飛紐約的航班，短時間預訂價格從1.3萬美元起跳，最高可達2萬美元；洛杉磯飛拉斯維加斯的小型私人飛機，價格約在8,000至1.2萬美元之間。

長途航線的收益更為可觀。報導指出，休士頓飛紐約的航班價格最高可達3.4萬美元。整體來看，一架可搭載約6名乘客的小型私人飛機，每小時費用約為7,000美元，顯示私人飛行成本仍處高檔水準。

其他業者亦觀察到類似趨勢。提供紐約至南佛羅里達接駁服務的Slate Aviation表示，過去一個月查詢量增加36%，公司已因此擴展航線並增加航班。FlyUSA亦受惠於此波需求，今年以來預訂量成長約35%，愈來愈多旅客選擇放棄商業航空。

FlyUSA執行長Barry Shevlin表示，「部分成長確實與TSA混亂有關，但難以精確量化。」他補充指出，「近期確實出現不少首次搭乘的客戶，主要因為擔心嚴重延誤。」

他進一步指出，最大增長來自一群彈性選擇的旅客，「這些人過去可能在商務艙與私人飛機之間切換，但近幾周，許多人選擇不再承擔商業航班延誤的風險。」

地理數據亦顯示，私人飛機需求與機場混亂程度高度相關。例如在休士頓，布希洲際機場TSA請假率高達39.2%，私人飛機起飛量年增約5%；紐約方面，甘迺迪機場請假率接近29%，拉瓜地亞機場約25%，私人飛機起飛量則增加約2%。

在華盛頓特區與鄰近巴爾的摩地區，因人力短缺擴大，私人飛機起飛量最高增加10%；亞特蘭大TSA請假率超過40%，對應起飛量上升5%；紐奧良請假率逾36%，起飛量年增約1%。

值得注意的是，需求來源正逐漸擴大，不僅來自超級富豪，也包括願意支付高價、以避免錯過航班的焦慮旅客。

此次混亂源於2月中旬以來國土安全部部分停擺，數千名TSA員工未能領薪，導致創紀錄的請假率，部分人甚至選擇離職，重創主要機場的人力配置，使安檢等待時間延長至4小時甚至更久。

盡管川普總統已下令提供緊急薪資以緩解危機，但國會仍未就整體資金方案達成共識，機場運作何時恢復正常仍充滿不確定性，混亂恐將持續一段時間。