19美元一顆草莓 還有獨立包裝…這一袋500元有何體驗？

一位網紅發布了一段視頻，展示了一盒水果及令人咋舌的收據，引發網友熱議。示意圖（路透）

對大多數人來說，購物雜貨是希望快速完成的家務：拿需要的東西、查看價格、結帳離開。然而，社交媒體已經將最平凡的日常雜務轉化為內容，有時還揭示了我們當前經濟的一個驚人現實。

據雅虎新聞網報導，多年來食品價格持續上漲，使得商品價格與人們願意支付的金額之間的差距愈加明顯。最近，一位網紅發布了一段視頻，展示了一盒水果及令人咋舌的收據，引發網友熱議。

貝卡（Becca Bloom）是一位華裔網紅，以記錄奢華生活聞名，其內容被稱為「RichTok」。在這個板塊中，人們展示豪華購物、奢華旅行和日常奢侈習慣。近日，她在洛杉磯 購物時錄下了一段買昂貴水果的視頻。

視頻中，貝卡展示了一袋草莓，每顆草莓都單獨包裝。她拿起一顆對鏡頭說，「我今天早上在洛杉磯買雜貨，有人能告訴我為什麼草莓要這樣單獨包裝嗎？我們家鄉沒有這種做法。」咬了一口後，她又說，「味道就像普通草莓一樣。」

真正引發熱議的是價格，每顆草莓要價19美元，而她購買幾顆後，總共竟高達500美元。以這個價格，人們自然會期待極其特別的東西，但其中一顆草莓上甚至還有明顯的毛髮。她無奈地說，「我真的不確定這值不值500美元，也許如果你很在意包裝吧，因為包裝很多。」

這些草莓屬於日本 高級品種，培育過程注重外觀與甜度。在日本，精心培育的水果常作為禮品。然而，在洛杉磯的高端商店，這些草莓以高價出售，並使用大量塑料包裝。

網友對草莓的內部樣貌與價格同樣關注。一位評論者寫道，「19美元的草莓裡面是白色的，太無法接受了！這價錢應該是鮮紅又超好吃的！」對於大多數人而言，高價草莓應該與其外觀和口感匹配。

另一些人則對價格不感到震驚，反而覺得情況滑稽。「這些草莓太高級了，不能去農貿市場買」，有人評論，凸顯部分人將水果視為地位象徵。

有人指出，這或許是品牌宣傳的效果，「草莓一旦被PR，就會變成奢侈品」。水果的包裝和展示方式，使其看起來更像奢侈品，而非普通超市商品。

不少網友也對環境問題表示擔憂。一位評論者說，「草莓還要單獨售賣？這資本主義是怎麼回事？」另一位表示不滿，「我不管你有多少錢，誰會為這樣的草莓付這個價？還有這麼浪費的包裝！」更有人批評網紅「正常化」這種現象，「為什麼大家覺得這正常？有錢人在毀掉世界。」

近年來，美國食品價格顯著上升。根據美國農業部（USDA）數據，2026年1月至2月食品價格上漲0.5%，2025年2月至2026年2月上漲2.4%。像雞蛋、麵包和水果這類基本食材，對許多家庭而言如今都需要仔細預算。

雖然一些高級食品確實提供更好的品質或工藝，但很多時候，只是包裝和行銷手法。奢侈食品由來已久，但隨著社交媒體的興起和經濟困境，它們被放在了更高的關注度下。關於過度消費、商品價值與人們願意支付多少的討論，也因此更加熱烈。