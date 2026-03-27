尋寵資料庫 利用AI幫你找回走失愛犬

目前最大尋寵資料庫可能是Petco Love Lost，自2021年以來已幫助超過20萬隻寵物與主人團聚。(美聯社)

南加州的阿爾代(Ivelis Alday)收養13年的西施馬爾混血(Malshi)「甜心」(Sweetie)，去年底跑出家門，失蹤近兩個月，今年1月，她收到人工智慧 (AI)服務附照片的電子郵件，阿爾代一眼就認出「甜心」的環形鼻孔和黑色毛髮。

阿爾代告訴「華盛頓郵報」(Washington Post)，她開車33哩前往洛杉磯的動物收容所找到「甜心」。

根據動物人道協會(Animal Humanity Society)統計，三分之一的毛孩都會走失。尋寵資源除了微晶片數位儲存毛爸媽的資訊，社群媒體 、GPS項圈和熱像機(thermal cameras)都可以協助。

AI是讓這些重逢變得更容易的最新技術。人們將走失寵物 的照片上傳到資料庫，而人工智慧會比對寵物的特徵，包括臉部結構、毛色花紋以及耳朵形狀，與在其他地方被發現的流浪寵物照片。

許多流浪寵物已經被送往收容所，儘管在街頭流浪的寵物看起來可能比在家時更髒或毛髮更凌亂，AI仍能協助比對牠們的特徵。

去年6月，岡薩雷斯(Juliette Gonzalez)在尋找失明的比特犬混種「桑迪」(Sandy)時，偶然發現尋寵AI服務Petco Love Lost。岡薩雷斯上傳照片，到了7月，比對出三哩遠的動物救助站。「桑迪」看起來瘦了10磅，但岡薩雷斯一眼就認出牠舌頭上的紋路。在分離33天後，「桑迪」一聽到岡薩雷斯呼喚牠的名字，興奮地搖尾巴。

門鈴攝影機(Doorbell cameras)也開始應用人臉辨識技術來辨識狗，目前最大尋寵資料庫可能是Petco Love Lost，自2021年以來已幫助超過20萬隻寵物與主人團聚。

Petco Love Lost說，主人上傳走失毛孩照片後，AI會掃描社群媒體及約3000家使用AI系統的動物收容所和救援機構發布的數千張走失動物照片。如果照片吻合，系統會通知。

但是「好友動物協會」(Best Friends Animal Society)執行長卡斯爾(Julie Castle)表示，AI不應該取代晶片植入，而是當作幫助焦急主人的管道。