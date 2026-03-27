1949年座頭鯨之歌…最古老的鯨聲錄音 助解海洋之謎

這是一張拍攝於2017年的圖片，一隻座頭鯨在加州半月灣附近躍出水面。科學家在1949年曾錄下座頭鯨的聲音。(美聯社檔案照)

一段在老舊錄音設備塵封了數十年的「深海絕響」被意外喚醒，據信是目前人類已知最古老的鯨魚之歌。

美聯社報導，麻州伍茲霍爾海洋研究所(Woods Hole Oceanographic Institution，WHOI)的研究人員，意外發現一台1949年的自動錄音記錄儀Gray Audograph，竟然錄下了座頭鯨(Humpback whale)美妙的聲音，比公認發現的鯨魚聲音還早了將近20年，有望推進人類進一步了解鯨魚的交流方式。

這段錄音是1949年3月在百慕達附近捕捉到的，當時WHOI的科學家登船出海，測試聲納系統並展開聲學實驗。

其間一體型巨大的座頭鯨發出聲音，船上的科學家們不知道自己聽到了什麽，雖然滿心困惑，但出於職業的敏感和強烈的好奇心，決定讓自動錄音記錄儀繼續轉動。為了聽得更清楚，他們特意關閉了船上的所有引擎靜默漂流，以捕捉那神秘旋律。

不過科學家們事後沒有留下任何文獻說曾觀察到鯨魚，當然更沒說明錄下鯨魚聲音，因此這個音檔雖完整留下來卻不為人所知。

去年，WHOI科學家將舊錄音數字化時發現了這段鯨魚之歌，比科學家佩恩(Roger Payne) 在1967年「發現」及公開介紹鯨魚之歌的時間，還早了近20年。

WHOI的研究數據及圖書館服務主任傑斯特(Ashley Jester)說，以今天的標準來看，這台用於錄製水下聲音的錄音設備很簡陋，但在當時卻是尖端技術，而且是錄製在塑膠唱片上更是意義重大，因為當時的錄音大多是使用錄音帶，但錄音帶容易損壞。

WHOI的海洋生物聲學家、榮譽研究員泰克(Peter Tyack)表示，同樣重要的是錄音中周圍海洋的聲音。他說，1940年代末期的海洋比現在安靜許多，和科學家通常聽到鯨魚之歌的背景也截然不同，因此這段錄音有助對科學家對海洋的了解。

他說，這些錄音不僅讓科學家能夠追踪鯨魚的聲音，還能讓人了解1940年代末的海洋聲景，以及新的人工聲音，例如日益增加的航運噪音，如何影響鯨魚的溝通方式。

鯨魚的發聲能力對其生存至關重要。科學家表示，鯨魚的叫聲也能幫助牠們在浩瀚的海洋中覓食、導航、定位，並了解周圍環境。座頭鯨體重可達5.5萬磅，是海洋中最著名的歌唱家，能夠發出複雜的聲音，有時空靈縹緲，有時又哀婉動人。