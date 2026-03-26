南新罕布夏大學學生30萬 躋身全美最大大學之一

規模小的非營利「南新罕布夏大學」(Southern New Hampshire University，SNHU)透過線上課程等方式，躋身為利潤豐厚、學生人數約30萬人的全美最大大學之一。

華盛頓郵報報導，SNHU位於新英格蘭地區、占地300英畝，該校於20年前在新罕布夏州幾乎默默無聞，學生僅約數千人，許多學生來自周邊城鎮，主修商業、餐旅或廚藝等實務導向的科系。

然而，這所大學如今已躍升為全美規模最大的高等教育機構之一，上一財年約有30萬名學生至少修讀一門學分課程，且自2010年以來累積逾10億元盈餘。

SNHU的蛻變關鍵在於大力發展線上課程，校方自2010年以來投入16億元推廣教育品牌與行銷，大規模擴張線上學位課程；如今，絕大多數學生完全線上修課，這些遍布全美各地的學生中，有人直到畢業典禮才首次踏入校園，也有人從未到訪。

線上課程多採非同步設計，學生可依個人時間在討論區發言並交作業。

標準化課程由校方統一設計，再交由大量的兼任教師批改與管理，學生若不主動預約，可能連授課教師的聲音都沒聽過。

研究SNHU擴張歷程的學者瑪格麗特‧莫菲特(Margaret Moffett)指出，「這種成長令人難以置信」。

SNHU的崛起，反映美國高等教育版圖的轉變。

過去由營利型大學主導的線上市場，在多間機構涉及誇大就業前景等爭議後關閉或整併後，逐漸由公立與非營利大學接手，線上學校迅速茁壯；西部州長大學(Western Governors University)自2010年的近2萬名學生，增至去年的約31萬多人；自由大學(Liberty University)的註冊人數同樣翻倍，而SNHU的學生人數則在十多年間成長24倍。

SNHU的學生人數大增且校方盈餘穩定成長，但該校仍面臨畢業率偏低的質疑。聯邦數據顯示，僅35%學生在六年內畢業，低於四年制大學的平均值58%。

校方解釋，學生只要報名就會錄取，但許多人須兼顧全職工作或要應對升學以外的挑戰。

2024年取得SNHU公共衛生碩士學位的史蒂芬妮‧富比世(Stephanie Forbes)表示，「實際情況並不像外界所言」，強調學校「確實會要求完成該做的功課」，不是「付錢就能拿學位」。