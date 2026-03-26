我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

南新罕布夏大學學生30萬 躋身全美最大大學之一

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

規模小的非營利「南新罕布夏大學」(Southern New Hampshire University，SNHU)透過線上課程等方式，躋身為利潤豐厚、學生人數約30萬人的全美最大大學之一。

華盛頓郵報報導，SNHU位於新英格蘭地區、占地300英畝，該校於20年前在新罕布夏州幾乎默默無聞，學生僅約數千人，許多學生來自周邊城鎮，主修商業、餐旅或廚藝等實務導向的科系。

然而，這所大學如今已躍升為全美規模最大的高等教育機構之一，上一財年約有30萬名學生至少修讀一門學分課程，且自2010年以來累積逾10億元盈餘。

SNHU的蛻變關鍵在於大力發展線上課程，校方自2010年以來投入16億元推廣教育品牌與行銷，大規模擴張線上學位課程；如今，絕大多數學生完全線上修課，這些遍布全美各地的學生中，有人直到畢業典禮才首次踏入校園，也有人從未到訪。

線上課程多採非同步設計，學生可依個人時間在討論區發言並交作業。

標準化課程由校方統一設計，再交由大量的兼任教師批改與管理，學生若不主動預約，可能連授課教師的聲音都沒聽過。

研究SNHU擴張歷程的學者瑪格麗特‧莫菲特(Margaret Moffett)指出，「這種成長令人難以置信」。

SNHU的崛起，反映美國高等教育版圖的轉變。

過去由營利型大學主導的線上市場，在多間機構涉及誇大就業前景等爭議後關閉或整併後，逐漸由公立與非營利大學接手，線上學校迅速茁壯；西部州長大學(Western Governors University)自2010年的近2萬名學生，增至去年的約31萬多人；自由大學(Liberty University)的註冊人數同樣翻倍，而SNHU的學生人數則在十多年間成長24倍。

SNHU的學生人數大增且校方盈餘穩定成長，但該校仍面臨畢業率偏低的質疑。聯邦數據顯示，僅35%學生在六年內畢業，低於四年制大學的平均值58%。

校方解釋，學生只要報名就會錄取，但許多人須兼顧全職工作或要應對升學以外的挑戰。

2024年取得SNHU公共衛生碩士學位的史蒂芬妮‧富比世(Stephanie Forbes)表示，「實際情況並不像外界所言」，強調學校「確實會要求完成該做的功課」，不是「付錢就能拿學位」。

上一則

郵局包裹4月起徵8%燃油附加費 一般信件不影響

下一則

防堵用AI作弊 愈來愈多大學作業改採口試

延伸閱讀

AI威脅學生就業 也衝擊加大投資組合

AI威脅學生就業 也衝擊加大投資組合
南加學區與中國精英學校合作 審計揭多項違規

南加學區與中國精英學校合作 審計揭多項違規
美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」
中國農村出身 胡仕新成河濱加大首位亞裔校長 創歷史

中國農村出身 胡仕新成河濱加大首位亞裔校長 創歷史

熱門新聞

隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03
監視器畫面顯示涉案人員在倉庫內準備「假伺服器」過程，孫廷偉(左)和中間人(右)使用吹風機加熱拆除並重新黏貼標籤與序號。(司法部提供)

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

2026-03-20 18:17
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

2026-03-21 11:11
舊金山國際機場。(美聯社)

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

2026-03-25 09:08
社會安全號碼（Social Security numbers，SSN）。（美聯社）

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

2026-03-24 11:16
國安部預算卡關，令負責機場安檢的運輸安全局人員請假率大升，幾個主要機場都出現等待安檢的排隊長龍。照片為19日的亞特蘭大國際機場。（歐新社）

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

2026-03-20 05:54

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭