全美最佳校園餐廳評鑑 安姆赫斯特麻州大學9連冠

「普林斯頓評鑑」(Princeton Review)年度調查超過十萬名學生，全美第一校園餐廳的榮譽已連續九年落在安姆赫斯特麻州大學(UMass Amherst，下稱安城麻大)。該校餐廳以堪比米其林等級的全球美食而聞名，除了為超過三萬名學生供餐，亦向各地食客開放；雖然該校並未宣傳，當地人都知道這是城裡最好的自助餐廳。

華爾街日報報導，每天學生都可以從四個食堂、一家全方位服務(full-service)餐廳、多輛餐車、30多家咖啡館、市集或超市選擇要在哪裡用餐。決定好地點只是第一步，接下來多不勝數的菜餚讓人更難以選擇，像是該校最大且最繁忙的「伍斯特廣場」(Worcester Commons)食堂，每日輪替的餐點包括地中海料理、印度泥爐炭烤、手工壽司、湯麵、披薩。

大四生費拉雷利(John Ferrarelli)表示，傳聞中的「大一15磅」絕對是真的(指新生入學因吃太多變胖)，因為每樣東西都想嘗嘗。根據全國大學餐飲服務協會(NACUFS)的調查，安城麻大約87%的學生都付錢吃學餐，這是全美前1%的比率。學生每學期支付約3600至4200元的住宿餐飲費用，校外人士若想一探究竟，食堂收費為早餐12.5元、午餐17元、晚餐20元。

食堂每年舉辦約60場特別活動，不管是超級盃或排燈節(Diwali)都盡心準備。最受歡迎的莫過於萬聖節，屆時會供應一年一度的牛排與龍蝦大餐，多達1萬5000隻龍蝦清晨便從緬因灣直送到校。學生表示，人潮會排隊到門外幾百呎。不是節慶的日子也充滿驚喜，校方會邀請客座大廚設計特別菜單。上個月才獲「詹姆斯比爾德獎」(James Beard Award)的主廚摩爾(Ricky Moore)，便設計了一份融合美國南方與加勒比風情的菜單，包括史瓦希里椰奶雞和檸檬冰盒蛋糕。

麥奎爾(Ana McGuire)每周五都從麻州隆梅多(Longmeadow)開車40分鐘到這裡的伯克夏(Berkshire)食堂，與她大三的兒子共進晚餐。她表示，身為學生家長，她用餐免費，缺點是校園食物實在太好吃，兒子現在回家時已經無法滿足於媽媽做的菜，還會說「媽，對不起，我很愛妳但我好想念學校的食物。」麥奎爾會打趣地說：「我一點也不介意，因為我也想去吃。」