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梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

記者胡玉立／即時報導
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第一夫人梅蘭妮亞25日在白宮主持全球教育科技高峰會，人形機器人「Figure 03」隨行引人注目。（美聯社）
第一夫人梅蘭妮亞25日在白宮主持全球教育科技高峰會，人形機器人「Figure 03」隨行引人注目。（美聯社）

第一夫人梅蘭妮亞．川普25日在白宮主持一場全球教育科技高峰會活動時，一名與她同行者「喧賓奪主」地成為全場注目焦點。這位隨行者名為「Figure 03」 ，是首尊進入白宮的人形機器人；會走路也會說話的它，使用了10種語言歡迎全場來賓並向大家揮手致意，然後沿著紅毯原路離開。

這項活動是梅蘭妮亞為其「攜手共創未來」全球倡議運動召開的國際教育科技高峰會的一環；高峰會探討如何透過教育、創新和包括人工智慧（AI）在內的科技，讓兒童更具有力量。與會者匯聚來自45國領袖配偶和28家科技公司代表。

美聯社及美國廣播公司（ABC）報導，梅蘭妮亞和外形閃亮的黑白色機器人「Figure 03」，從白宮走廊另一端緩緩走來，梅蘭妮亞在東廳入口前稍作停留，機器人則走到房間中央自我介紹道：「我是Figure 03，一款為美國打造的人形機器人」，「我很榮幸能參與這場透過科技和教育賦能兒童的歷史性運動。」

梅蘭妮亞在機器人離開後打趣道：「可以這麼說，你是我在白宮接待的首位美國製造的人形機器人客人。」

總部位於加州的Figure AI新創機器人公司官網顯示，去年10月該公司推出第三代人形機器人Figure 03，旨在幫助人們在家中完成洗衣、洗碗等清潔家務。該公司執行長艾德卡克（Brett Adcock）在社媒發文表示，他「很自豪看到Figure 03 成為第一個進入白宮的人形機器人，創造了歷史」。

梅蘭妮亞去年9月於聯合國大會上啟動「攜手共創未來」（Fostering the Future Together）倡議活動。梅蘭妮亞24日在國務院發表講話，拉開為期兩天、由各國第一夫人及政要參與的全球教育科技高峰會序幕。25日，梅蘭妮亞與法國第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）等多位第一夫人，都談到在科技使用與安全之間求取平衡的重要性，同時也強調有必要為年輕人提供實用技能。

梅蘭妮亞（右）與法國第一夫人碧姬．馬克宏（右二）等多位第一夫人25日在白宮出席全...
梅蘭妮亞（右）與法國第一夫人碧姬．馬克宏（右二）等多位第一夫人25日在白宮出席全球教育科技高峰會，人形機器人「Figure 03」用10種語言歡迎全場賓客。 （美聯社）

「Figure 03」 是首尊進入白宮的人形機器人。（路透）
「Figure 03」 是首尊進入白宮的人形機器人。（路透）

白宮 梅蘭妮亞 人形機器人

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