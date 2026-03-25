從奴隸到白宮管家…這家族服務13位總統近80年

約翰．菲克林（中）在白宮服務長達44年。圖為他與卡特總統夫婦合影。（美聯社）

白宮 主人因政權更迭而易主，但菲克林(Ficklin)家族數十年來默默守護13位總統；他們的故事從奴隸制度的時代開篇，最終走進權力中心，堪稱「真正的美國故事」。

美聯社報導，這段歷史可追溯至19世紀中期，詹姆斯‧菲克林(James S. Ficklin)於1854年生於維吉尼亞州的奴隸家庭；南北戰爭期間，詹姆斯為南方邦聯軍效命，解放後靠打零工的儲蓄於1901年置產並開枝散葉。

詹姆斯的兒子約翰(John W. Ficklin)於1934年、15歲時前往華盛頓半工半讀，五年後經兄長查爾斯(Charles Ficklin)引薦進入白宮，從洗碗、雜務做起，逐漸晉升為管家。第二次世界大戰期間短暫從軍後，他重返白宮，並在戰後獲得升遷，成為負責統籌白宮社交活動的管家之一。

約翰在白宮服務長達44年，負責國宴、午宴到家庭聚會等各類活動，並曾參與英國皇室訪問、1971年尼克森總統女兒的婚禮，以及福特總統女兒的畢業舞會等重要場合。

約翰以專業與細心贏得歷任總統夫婦的信任，第一夫人派翠夏‧尼克森(Patricia Nixon)在1969年10月的信中寫道，「每次白宮活動結束後，我們都會收到大量好評反饋，非常感謝您投入時間和精力，讓每次活動都如此難忘且愉快」；卡特總統在1979年3月的信中寫道，「一切都很完美，非常感激」。

甘迺迪總統1963年11月遇刺時，當年僅七歲的沃里(Wrory Ficklin)在家中看電視轉播葬禮時，母親突然驚呼，原來約翰就站在總統靈柩旁。

身為白宮管家的約翰應第一夫人賈桂琳(Jacqueline Kennedy)的邀請參與送葬，這一幕讓沃里首次意識到父親工作的重要性。沃里表示，「在電視上看到父親參加國葬，超出我當年可理解的範圍」，直到多年後才能體會其嚴肅程度與重要性。

沃里克紹箕裘進入白宮工作，他1975年加入國家安全委員會(NSC)，從夜間文書人員做起，40年來不斷升遷；歐巴馬政府期間，沃里擔任總統的國家安全事務特別助理，躋身白宮核心幕僚。 沃里．菲克林克紹箕裘，也在白宮工作40年，於2015年退休。圖為沃里攝於白宮歷史協會。 （美聯社）

沃里2015年退休時，提出特別請求，希望能像父親一樣參加國宴；同年9月，沃里與妻子出席為中國國家主席習近平舉行的國宴，他穿上父親當年的禮服，形容那一刻是「職涯巔峰」。

沃里退休後，菲克林家族跨越三代、橫跨近80年的故事畫下句點，他今年初出版的「不尋常的道路：從奴隸到白宮的三代人」(An Unusual Path: Three Generations from Slavery to the White House，暫譯)回憶錄提及，「這本書是我的家族史、非裔美國人的歷史，也是我們國家的歷史」，「父親和我都站在祖父的肩膀上，我們都為國奉獻」。