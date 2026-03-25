慶祝建國250年 川普紀念金幣陷違法爭議

聯邦藝術委員會通過提案，將發行一枚川普像的24K金幣。（財政部照片）

成員全由川普 總統任命的聯邦藝術委員會(Commission of Fine Arts)19日表決通過提案，將發行一枚川普像的紀念金幣，以慶祝美國建國250周年。這為美國鑄幣局(U.S. Mint)生產該幣掃清了障礙，而其尺寸與面額仍在討論中。但民主黨和另一個聯邦委員會多名成員表示，此紀念金幣提案構想非常不妥，甚至可能違法。

華盛頓郵報和美聯社報導，財政部 司庫、鑄幣局局長比奇(Brandon Beach)在聲明中表示，「隨著我們邁向建國250周年，我們很高興準備鑄造能夠體現我國與民主長久精神的硬幣，而在這樣的硬幣正面，沒有任何肖像比現任總統川普更具象徵性。」

這枚24K紀念金幣，圖案取材自白宮首席攝影師特羅克(Daniel Torok)拍攝的一張照片，顯示川普緊握雙拳撐在辦公桌上，川普已批准該紀念金幣設計。新硬幣設計需經兩個委員會批准，第二個委員會是由兩黨成員組成的公民鑄幣諮詢委員會(Citizens Coinage Advisory Committee)；該委員會2月已拒絕審議這項金幣提案，認為將現任總統頭像印在貨幣上，將打破民主規範。 建國250周年金幣圖面的設計，是根據白宮首席攝影師特羅克為川普拍攝的官方肖像。該照目前陳列在史密森尼國家肖像畫廊。（路透）

由時任參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)推薦為公民鑄幣諮詢委員會成員的共和黨籍錢幣收藏家莫蘭(Michael Moran)表示，「這麼做是錯誤的，它違背了美國文化和鑄幣傳統。」

聯邦法律規定，任何在世的總統都不得出現在美國貨幣上。然而，美國鑄幣局設計管理辦公室代理主管梅根・沙利文(Megan Sullivan)表示，財政部長擁有授權鑄造並發行新的24K金幣的權力，而財長貝森特正是利用這項權力，繞過該禁令，將川普像印在金幣上。美國鑄幣局發行此類金幣通常售價數千元。

去年即有官員提議設計一枚印有川普肖像的1美元硬幣，以紀念建國250周年並流通使用，當時就被公民鑄幣諮詢委員會拒絕採納。但是聯邦藝術委員會已在今年1月批准以川普為主題的1美元硬幣提案。財政部尚未確定該1美元硬幣是否及何時投入市場流通。

歷史上只在1926年發行過一枚以時任總統柯立芝(Calvin Coolidge)為主題的美國硬幣，以紀念美國建國150周年；該硬幣將開國總統華盛頓肖像疊加在柯立芝肖像上。不過，該紀念幣因為引發爭議且銷售不佳，後來大部分都被熔化了。