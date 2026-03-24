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提早申領社安金者 打工收入逾門檻 可能先扣社安金

記者顏伶如／綜合報導
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一名在超市打工的退休婦女，正在處理肉品。她如未達「完全退休年齡」就領社安金，兼差收入且逾門檻 ，部分社安金會先被扣留。(美聯社)
一名在超市打工的退休婦女，正在處理肉品。她如未達「完全退休年齡」就領社安金，兼差收入且逾門檻 ，部分社安金會先被扣留。(美聯社)

理財網站GOBankingRates報導，許多領取社安金的退休族認為，打工賺取微薄收入從繳稅角度來看並無害處，但事實經常比想像更加複雜。史彼格曼財富管理(Spiegelman Wealth Management)創辦人兼財務顧問史彼格曼(Adam Spiegelman)指出，超過特定限額的薪資所得可能觸發社安金福利暫時扣留、稅務負擔變重、紅藍卡(Medicare)保費提高，實際狀況則取決於申請社安金的時間與收入多寡。

史彼格曼說，這些規定都是機械式的，每年更新，卻常被民眾忽略，許多退休族受到衝擊時才大呼意外。

還沒到達完全退休年齡(full retirement age)就提早申請社安金的民眾，如果同時還有工作收入，薪資超過某個門檻，就會面臨「退休收入測試」(retirement earnings test)。

史彼格曼分析，「退休收入測試」門檻相對較低，在2026年為2萬4480元，即使只是少數工資，也可能導致社安金福利被扣留。

根據規定，薪水超過「退休收入測試」豁免額度時，每兩元收入將有一元社安金被扣留，等到屆滿完全退休年齡時才領取。

史彼格曼說，「退休收入測試」導致社安金被扣留，社安局將在屆滿完全退休年齡時重新計算福利，納入之前被扣留的月份一同發放。

遺產規畫律師余傑(Jay Yu，音譯)表示，即使社安金福利沒有被扣留，打工兼職還是可能導致社安稅變重，影響紅藍卡「收入相關每月調整金額」(Income-Related Monthly Adjustment Amount)附加費計算而使得保費增加。

報導指出，由於這些影響通常是稍後才出現，讓退休族很難想起來是跟一段時間之前的工作決定有關。

史彼格曼分析，由於收入門檻較低，而且沒有根據通膨調整，微小收入增加就可能讓更多福利變成應稅範圍，因此退休族在考慮是否要保留或增加兼差打工時，要把所有因素都納入考量。

尚未到達完全退休年齡就提早申請社安金的民眾，如果同時還有工作收入，薪資超過某個門...
尚未到達完全退休年齡就提早申請社安金的民眾，如果同時還有工作收入，薪資超過某個門檻，就會面臨「退休收入測試」，即使只是少數工資收入，也可能導致社安金福利被扣留。(美聯社)

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