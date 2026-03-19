職涯、家庭2選1 去年逾45萬女性為照顧年幼子女辭職

照顧家人、特別是子女，是去年女性自願離職的頭號因素。（美聯社）

最新數據顯示，美國職場女性正因托兒支出飆升與企業收回遠距工作政策，面臨「職涯與家庭二選一」的困境。根據勞工統計局(BLS)及CNN報導，僅2025年1月至8月，全美就有約45.5萬名女性離開職場。

CNBC報導，33歲的伊布拉希姆(Arifa Ibrahim)曾視自己為「事業型女性」，但在第二個孩子出生後，她發現每月微薄的薪資在支付油資與兩個孩子的托兒費用(合計約1400元)後已所剩無幾，「我不認為現在的制度有在支持職業母親，」居住在芝加哥 地區的她，最終於去年5月辭去工作。非營利組織Catalyst報告指出，照顧責任是去年女性自願離職的頭號因素。

在受訪女性中，42%表示照顧家庭，特別是年幼子女，是她們離職的主要考量，其次是低薪(17%)。該調查涵蓋200多名自2025年1月以來，自願或被迫離開職場的女性。Catalyst研究主任布拉塞爾(Sheila Brassel)指出，疫情初期企業提供的遠距工作、彈性工時及托兒補助曾協助女性留任，但近期企業強制重返辦公室及削減多元、平等和包容(DEI)計畫的趨勢，卻威脅了女性平衡家庭需求的能力。

Catalyst的研究也與其他調查結果吻合，例如堪薩斯大學(Kansas University)調查指出，幼兒母親退出職場的比率創下歷史新高，會計事務所安侯建業(KPMG)的研究則發現，女性正因托兒支援不足與更嚴格的返回辦公室上班政策而被擠出職場。

調查也顯示，43%的受訪女性是非自願離職，其中有色人種女性遭裁員的比率(53%)遠高於白人女性(37%)。

佛州33歲居民阿亞娜・蓋伊(Ayanna Gay)表示，她在去年10月育嬰假期間，被通知裁員。她說，機構因失去一名主要金主而裁減20%人力，於是她在11月底離職並獲得3個月遣散費。儘管求職市場艱難，她仍堅持尋求支持遠距工作與彈性排班的雇主。

「我希望雇主能理解，母親擁有一種非常獨特的韌性，」蓋伊說，「因為有了新責任，我對工作的專注度與時間管理反而更強。」

布拉塞爾也提醒，雇主若想留住並支持職業女性，可從三個面向著手：

一、提供彈性的排班制度。

二、提供舒緩照顧壓力的資源(例如企業托兒所或支薪照顧假)。

三、定期進行薪資與升遷公平性審查。

布拉塞爾也說，企業無法留住女性對雇主有負面影響，「將直接衝擊企業的人才與領導接班管道。」

職場女性正因托兒支出飆升與企業收回遠距工作政策，面臨「職涯與家庭二選一」的困境。(美聯社）

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