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你的孩子準備好入讀幼兒園嗎？ 先評估這5種能力

編譯周芳苑／綜合報導
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全美約三分之二的3到5歲孩童將會進入幼兒園。（美聯社）
全美約三分之二的3到5歲孩童將會進入幼兒園。（美聯社）

最新聯邦數據顯示，全美約三分之二的三到五歲孩童將會進入幼兒園，但是幼兒的入學準備不只是會數數兒、背誦字母表而已，愈來愈多專家比過去更重視入學準備評估，且多半以國家機構設定的標準為評估依據。

「全國兒童健康調查」(National Survey of Children's Health)便針對幼童入學是否準備就緒進行評估， 全美成千上萬的家長和監護人針對子女在早期學習、動作技能、社交情緒發展、自我調節和健康等五大方面發展狀況作答，評估孩子是否為上學做好準備。

為學習生涯奠基

教育專家對評估內容和方法存有分歧，如何界定幼童是否做好入學準備，目前尚無標準答案。儘管情況複雜，但不可否認的是，幼兒在進入幼兒園之前所學到的內容，往往會為他們日後的整個學習生涯奠定方向。

俄亥俄州立大學教育心理學教授賈斯蒂斯(Laura Justice)認為，幼兒園入學準備涵蓋各項基礎技能，與大學畢業生能勝任第一份工作的期望相似。

許多專家及教育工作者以「國家教育目標小組」(National Education Goals Panel)提出的五個發展狀況為評估依據，這些發展攸關兒童日後進入小學能否順利。這些評估標準強調兒童的健康和動作技能、社交情緒發展、認知能力、語言發展以及對學習的整體態度，類似「全國兒童健康調查」。

培養解決問題能力

奧斯汀德州大學社會學教授克羅斯諾(Robert Crosnoe)指出，入學準備如果只專注學術內容，只能取得有限成就。最好提供豐富的學習機會，讓孩子不僅學會ABC，還能培養如交談與在遊戲中解決問題等能力。

家長可在家幫助孩子做好上幼兒園的準備，例如每天為孩子讀書以提高早期讀寫能力。讓孩子在家中承擔一些小責任，有助於培養他們的獨立性，並讓他們逐漸適應在幼兒園中可能被期待完成的任務。同時，引導孩子說出並辨識自己的情緒，能夠強化其社交情緒與自我調節能力，而這些能力對於與同學和老師建立正面關係至關重要。

孩子進入幼兒園的年齡（通常是五歲），也會影響他們的準備程度。蘭德智庫政策研究員坎農（Jill Cannon） 表示，年紀大上幾個月的孩子，往往會和那些剛滿五歲的學生在同一個班級。

「對大人來說，六個月的年齡差距不算什麼，但對幼兒而言是個差距，」坎農說，「這些孩子在幼兒園這一年中會有很大的成長。」

研究顯示，高品質的學前教育是為孩子做好入讀幼兒園準備的最佳途徑之一。

全美各地學前教育課程差異很大，但有些衡量標準可通用，許多專家依賴「國家早期教育研究所」(National Institute for Early Education Research, NIEER)制定的10項標準，包括要求學前教師擁有學士學位、班級規模控制在最多20人、為教職員提供專業發展培訓並提供健康篩檢和轉診服務等等。2024年，全美13州學前教育達到 NIEER最多五項標準，僅五州10個項目全部達到標準。

幼童入學準備如果只專注學術內容，只能取得有限成就。（美聯社）
幼童入學準備如果只專注學術內容，只能取得有限成就。（美聯社）

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