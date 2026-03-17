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隕石穿越多州爆裂解體強烈震動 民眾目擊：以為大爆炸

編譯陳韻涵／即時報導
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一顆隕石17日上午9時橫越威斯康辛州至馬里蘭州的天際，多地民眾目擊這顆明亮火球。 (美聯社)
一顆隕石17日上午9時橫越威斯康辛州至馬里蘭州的天際，多地民眾目擊這顆明亮火球。 (美聯社)

一顆重達7噸、直徑約1.83公尺的隕石17日以時速約7萬2420公里的速度，飛掠克里夫蘭上空，並在空中解體時發出巨大爆炸聲響，許多人一度誤以為發生爆炸意外。

美聯社報導，這枚隕石在17日上午9時橫越威斯康辛州至馬里蘭州的天際，多地民眾目擊這顆明亮火球。

美國流星學會(The American Meteor Society)接獲多州民眾通報，國家航空暨太空總署(NASA)也證實該物體為隕石。

美國流星學會常務董事赫根羅瑟(Carl Hergenrother)指出，「這確實看起來像一顆火球，代表它就是隕石，屬於小型小行星」。

赫根羅瑟解釋，近年常見人造衛星重返大氣層時燃燒的情況，但通常不會這麼亮。

▲ 影片來源：X平台＠SwayLaughs（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

NASA表示，該隕石最初在洛蘭(Lorain)附近的伊利湖(Lake Erie)上空約50哩高度被觀測到，飛行約34哩後，在梅地那(Medina)北方的瓦利市(Valley City)上空解體，釋放相當於250噸黃色炸藥(TNT)的能量並發出巨響。

克里夫蘭國家氣象局(NWS)氣象學者聽到爆炸聲，甚至感受到震動，但尚未接獲發現隕石碎片的通報，研判多數物質已在大氣層中燃燒殆盡。

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