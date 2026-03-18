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二手車供應雖增 2萬元以下難覓 8年內均價3萬

編譯尤寶琪／綜合報導
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新車開始降價時，這種優惠也會蔓延到二手車市場。（美聯社）
新車開始降價時，這種優惠也會蔓延到二手車市場。（美聯社）

儘管專家預測2026年二手車市場供應量將會增加，但消費者恐怕不會看到價格有太明顯的下降。

雖然經銷商的庫存持續緩慢改善，但湧入二手車市場的車輛價格仍普遍偏高，加上1月批發價格小幅上漲，可能會限制新增供應轉換為價格下降的幅度。

消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI)顯示，1月二手車價格較2025年12月下降1.8%，並較2025年同期下降2%，已從歷史高點回落。根據汽車權威調查機構「J.D. Power」的數據，2025年車齡不超過八年的二手車，平均價格為3萬202元，較2020年的2萬3668美元上漲了27.6%。

「售價低於2萬元的經濟型車輛更難找到，」J.D. Power副總裁班克斯(Jonathan Banks)表示。

即使庫存有所改善，「你會看到更豐富的車型選擇，」班克斯說，但是價格可能居高不下。

根據J.D. Power預測，2025年售價低於2萬美元的汽車市佔率，將降至30%，低於2019年的53%。

儘管二手車價格有所回落，但許多消費者仍在住房、食品雜貨和保險費等日常開支的高昂問題上掙扎，在家庭整體承受能力下降的大背景下，二手車價格仍屬過高。

根據專業汽車評鑑「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)的數據，有鑒於新車的平均價格近5萬元，相比之下，二手車市場可能更具吸引力。

二手車貸款的利率通常高於新車貸款，這對信用記錄不佳的消費者來說尤其昂貴。（美聯社...
二手車貸款的利率通常高於新車貸款，這對信用記錄不佳的消費者來說尤其昂貴。（美聯社）

然而，貸款購買一輛二手車的成本，也仍然是個令人頭痛的問題；二手車貸款的利率通常高於新車貸款，這對信用記錄不佳的消費者來說尤其昂貴。

根據消費者信用分析公司益百利(Experian)的數據，2025年第三季度，信用評分在501到600之間的消費者，二手車貸款的平均利率為19%；相較之下，信用評分在781到850之間的消費者，平均利率7.43%。

根據汽車資訊網站Edmunds數據，今年1月二手車的平均貸款金額為2萬9364元，平均利率為10.5%。若以該利率分72個月(平均期限為69.7個月)、每月還款額551元計算，貸款期間支付的利息總額為1萬339元；這樣算下來，購車總價將達到3萬9703元。

Edmunds洞察總監德魯里(Ivan Drury)指出，隨著汽車製造商加大新車優惠力度，二手車買家也可能從中受益；「當新車開始降價時，這種優惠也會蔓延到二手車市場，」他說。

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