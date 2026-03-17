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銀行高管改賣珍奶 直球對決星巴克 打造年銷5億元王國

記者顏伶如／綜合報導
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「貢茶全球」董事長貝瑞2011年時在新加坡首次接觸到珍珠奶茶連鎖品牌「貢茶」。(美聯社)
「貢茶全球」董事長貝瑞2011年時在新加坡首次接觸到珍珠奶茶連鎖品牌「貢茶」。(美聯社)

「貢茶全球」(Gong cha Global )全球董事長貝瑞(Martin Berry)上個月接受CNBC新聞頻道「功成名就」(Make It)節目專訪時，談到當年辭去銀行家職務投入拓展珍珠奶茶事業的心路歷程。他說：「如果要等待完美時機，永遠不會到來。」

澳洲出生的貝瑞2011年在新加坡一家購物中心首次接觸到珍珠奶茶連鎖品牌「貢茶」。「貢茶」2006年在台灣由吳振華 (Wu Jin-Hua)創立，成為熱門品牌。

貝瑞發現品牌擴張潛力，飛往台灣拜會創辦人，憑藉口才取得區域總代理權(master franchise rights)。2012年7月，貝瑞跟妻子在南韓開設當地第一家「貢茶」門市，後來逐漸在南韓又開四家珍奶店，夫妻倆投入大約250萬元積蓄。

2013 年底，當貝瑞辭去高薪的銀行工作，決定全心投入販售珍珠奶茶事業時，他的老闆認為他「瘋了」。

當時，貝瑞正值30多歲，他表示自己職業生涯的大部分時間都擔任高階管理職位，負責管理數兆美元規模的資產負債表。然而，隨著時間過去，他發現高額薪水已經無法帶給他滿足感。

貝瑞說：「我努力工作了很長一段時間後才意識到，我其實並不喜歡企業體系。我不喜歡它缺乏創業精神的特性。」他說：「那裡一切都只是在做風險管理，而不是承擔風險。」

貝瑞坦言，原本每月領取固定薪水，要轉型變成創業家當然感覺不安，「可是要有信心踏出這一步，要放膽去做」。

貝瑞回憶說，在南韓開店過程頗為忐忑，但他是備妥計畫的。他說：「我的策略是，要把前五家貢茶店開在星巴克(Starbucks)旁邊，每100個去星巴克的客人裡只要有一人過來消費，我就有生意了。」

他表示，「貢茶」在南韓走紅，不久之後周末都有數百人的排隊人潮。

2014年，一家私募股權公司收購由貝瑞夫妻經營的南韓「貢茶」控股權。2017 年，貝瑞與這家股權公司合作，收購「貢茶」台灣母公司「貢茶國際」(Royal Tea Taiwan)。2020年貝瑞創辦「貢茶全球」公司並任董事長。

目前「貢茶」在全球30個國家共有2100家門市，2024年全球銷售額5億7800萬元。該公司目前在美國23個州，經營170家奶茶店。

目前「貢茶」在全球30個國家共有2100家門市。圖為紐約一家奶茶店；示意圖。（美...
目前「貢茶」在全球30個國家共有2100家門市。圖為紐約一家奶茶店；示意圖。（美聯社）

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