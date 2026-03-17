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冰櫻桃怎麼來？ 台裔作家寫出華人故事

編譯廖振堯／綜合報導
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美國最受歡迎的甜櫻桃品種「冰櫻桃」的名字，是紀念培育出此品種的華人阿冰。（美聯社）
美國最受歡迎的甜櫻桃品種「冰櫻桃」的名字，是紀念培育出此品種的華人阿冰。（美聯社）

兩位台裔美籍作家再次合作，繼2021年出版的「我夢見婆婆」(I Dream of Popo)之後，由金立葳(Livia Blackburne)撰寫、茱莉亞．郭(Julia Kuo)繪製插畫的童書「阿冰的櫻桃」(Bing's Cherries，暫譯)本月10日出版。該書講述一位園藝家阿冰(Ah Bing)約在1855年從中國移民到俄勒岡州米沃基(Milwaukie)，培育出現在美國最受歡迎的甜櫻桃品種「冰櫻桃」(Bing cherry)的故事。

阿冰的雇主萊維靈(Seth Lewelling)的家族紀述指出，阿冰有滿洲文化背景，身高6呎2吋，在當時多來自南方的中國移民中特別顯眼。阿冰在美國也遇到種族歧視，如同那時的許多中國移民，萊維靈當時是名支持廢除偏見的農場主，反對歧視華人和暴力行為。阿冰在萊維靈的果園當了35年工頭，管理30名工人，並與萊維靈合作研究嫁接培育。

不為人知的民間英雄

他們在1875年培育出一種美味的雜交櫻桃，又甜又大且果肉堅實易於運送，萊維靈因阿冰也是大個頭而以他的名字命名此櫻桃。然而阿冰的成就也抵擋不住時代洪流，1882年「排華法」(Chinese Exclusion Act)通過，阿冰1889年回中國探望家人後就被禁止入境美國。

俄勒岡公共廣播電台(OPB)採訪兩位作者，茱莉亞表示，她在書中讀到美國農業領域有兩名華人帶來了重大影響，其中一人就是阿冰。她查找阿冰資料時，得知他身高過人，甚至有記載超過7呎，據說常常唱著悲傷哀婉的歌，這些元素聽起來完全具備了民間英雄的所有條件。

金立葳則說成長過程中，她在家裡聽中國傳說、在學校聽美國民間故事，但缺少能夠把這兩種文化結合在一起的故事，而這正是她和茱莉亞希望透過阿冰創造出來的故事。金立葳家族20世紀末移民到美國，她看待華人移民的角度較近代，但阿冰提醒了她：中國移民早在很久以前就已經成為美國的一部分，並且一直做出貢獻。

由金立葳撰寫、茱莉亞．郭繪製插畫的童書「阿冰的櫻桃」已出版。（取自企鵝藍燈書屋網...
由金立葳撰寫、茱莉亞．郭繪製插畫的童書「阿冰的櫻桃」已出版。（取自企鵝藍燈書屋網站）

移民不再感覺是局外人

金立葳說，當她們把這個故事推薦給出版社時，一名華裔美籍編輯說，她在閱讀「阿冰的櫻桃」時，從未如此強烈地感到自己是美國人。對金立葳而言，這是最好的讚美。

茱莉亞則希望這本書能挑戰美國歷史中沒被記錄下來的事情。「我小時候讀美國民間故事時，常常覺得自己像個局外人。我希望這本書能讓移民家庭的孩子感覺自己也是美國人。我們需要這樣的故事來教育我們，同時宣揚美國文化其實是由移民以各種宏大奉獻建構與塑造的。」

米沃基還有一個別具巧思的活動紀念阿冰。這個城市的跨年迎新活動名為「阿冰慶新年」（Bing in the New Year），從空中掉下來的不是水晶球，而是一顆大櫻桃。米沃基舊市政廳外還有一個櫻桃雕塑和說明冰櫻桃來歷的牌匾。

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