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「美國偶像」首屆冠軍爆料：從未拿到百萬獎金

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「美國偶像」首屆冠軍凱莉克拉克森：從未拿到百萬獎金或新車

編譯尤寶琪／綜合報導
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凱莉克拉克森在2002年9月4日參加了第一季「美國偶像」並最終奪冠。攝於2023年。(路透)
凱莉克拉克森在2002年9月4日參加了第一季「美國偶像」並最終奪冠。攝於2023年。(路透)

知名歌手凱莉克拉克森(Kelly Clarkson)在10日播出的「凱莉克拉克森秀」(The Kelly Clarkson Show)上透露，自己在第一季「美國偶像」(American Idol)歌唱節目中拿下冠軍至今，已經過了25年，但仍未收到節目承諾的100萬元獎金和汽車。

凱莉克拉克森是在真人秀「叛徒」(The Traitors)第4季冠軍勞施(Rob Rausch)表示自己至今都尚未收到22萬元獎金後，透露自己也至今未收到贏得「美國偶像」的獎金。

「我對此感同身受，因為我贏的時候，我參加『美國偶像』的時候，你可能還沒出生呢，但我的確參加了節目，他們說，『哦，你贏了一百萬美元之類的。』不，並沒有。他們騙了我。」克拉克森對勞施和另一位嘉賓丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)說道。

節目組並沒有給她100萬元的獎金，而是給她了「價值100萬元的投資」。

這位德州歌手隨後指控節目組，給第二季季軍克雷艾肯(Clay Aiken)和他母親一人一輛汽車；凱莉克拉克森於是開玩笑的警告艾肯，說他可能拿不到獎金了。

「今日美國」(USA Today)已聯繫「美國偶像」製作公司尋求評論。

現年43歲的凱莉克拉克森，是在2002年9月4日參加了第一季「美國偶像」並最終奪冠；當時年僅20歲的克拉克森，以伊特珍(Etta James)的At Last，展現出高超的歌唱實力，贏得了評審賽門考威爾(Simon Cowell)、寶拉阿巴杜(Paula Abdul)和蘭迪傑克森(Randy Jackson)等人的青睞，最後以自己的原創歌曲「A Moment Like This」和「Before Your Love」摘得桂冠。

凱莉克拉克森隨後迅速走紅，歌曲更是「百大熱門單曲排行榜」(Billboard Hot 100)的常客，並曾三度榮獲葛萊美獎(Grammy Awards )； 2019年，她推出了自己的日間脫口秀節目「凱莉克拉克森秀」。

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