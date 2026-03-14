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看病變貴了…醫療帳單2667元 「設施費」竟占2418元

編譯盧炯燊／綜合報導
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許多病患事前不知要收取「設施費」，直至去到診所看病時，才在公告欄發現要收費，更離譜的是沒說明具體金額。(美聯社)
許多病患事前不知要收取「設施費」，直至去到診所看病時，才在公告欄發現要收費，更離譜的是沒說明具體金額。(美聯社)

愈來愈多病患發現，前往大型醫院附屬的門診就醫時，在帳單上會出現一項與治療無關的「設施費」，而且情況愈趨嚴重，收取的費用比看診及藥費加起來還要多。

哥倫比亞廣播公司新聞頻道(CBS News)援引非營利消費者組織「美國公共利益研究組織」(US Public Interest Research Group，PIRG)一份報告顯示，病患通常在年度體檢、鏈球菌咽喉炎檢測、又或遠距醫療預約後，就會出現這筆收費，由25元乃至數千元不等。

醫院設施費最早在2023年出現，隨著醫院集團收購更多獨立診所，情況變得愈來愈普遍。

PIRG報告指出，醫院收取設施費目的是抵消高昂的營運成本，例如過夜護理、使用專用設備等，本來這還說得過去，然而當醫院收購那些無需這類設施的獨立診所後，病患即使只到診所看病，仍然要支付設施費。

報告批評醫院集團的做法，向病患收取與醫療無關的營運成本，這等於推高他們的就醫成本，有可能讓他們有病也難以就醫。

PIRG高級主管、報告的撰寫人凱爾瑪(Patricia Kelmar)說，由於變相推高了醫療費用，民眾是否接受常規治療及體檢就很猶豫。

凱爾瑪表示，目前全美大約一半的社區及獨立醫生診所都屬醫院集團所有，許多消費者根本無法避過此類費用。他們會發現，多年來就診的醫生診所現在歸醫院所有，可以隨時收取醫院設施費。

更令病患者不滿的是，許多人事前不知要收取「設施費」，直至去到診所看病時，才在布告欄發現要收費，更離譜的是沒說明具體金額。

俄亥俄州一名女子向CBS News出示一張帳單，總收費為2667.45元，但一項名為「輔助設施及觀察室」的費用高達2418元，而「診所」費用為156美元，「藥局」的藥費為93.45元。

目前全美有21個州對「設施費」有所監管，但只有其中9個是禁止收取，另外只是要求須預先告知病患要收取此類費用。至於其餘29個州全無監管。

凱爾瑪認為，現有的監管措施不足以保護病患者權益。

大型醫院會收取設施費以抵消高昂的營運成本，例如過夜護理、專業設備等。但許多小型診...
大型醫院會收取設施費以抵消高昂的營運成本，例如過夜護理、專業設備等。但許多小型診所被醫療集團收購後，也開始像門診病患收取設施費，引發爭議。(路透)

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