麥當勞擬4月推新折扣 新系列餐點不超過3元、超值早餐4元

全球最大漢堡連鎖店麥當勞 (McDonald's)計畫4月推出不超過3元的新系列餐點、以及4元超值早餐，以便在速食大戰中確保領先。

麥當勞9日致函給加盟商稱，「我們共同取得矚目的進展，將繼續致力滿足顧客不斷變化的需求。」

2020年疫情後通膨飆升，麥當勞有些加盟店自行提高價格，許多顧客因此不再認為麥當勞餐點物有所值。

為再度贏得顧客青睞，麥當勞近兩年不斷努力鞏固平價形象，2024年推出新的5元套餐，2025年1月增加一系列1元附加選項如雙層起司漢堡或香腸餅乾，購買原價品即可享附加選項，去年秋天更進一步與全美加盟商達成協議，大幅降低套餐價格。

一連串努力已初見成效，越來越多低收入消費者開始訂購套餐；麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)在二月份投資者電話會議上說，務必全力鞏固性價比領先地位。

速食業對手也加大力度爭取顧客。專業麵包連鎖店Panera Bread向來不提供超值餐點，上個月卻宣布推出4.99元自選搭配促銷活動；達美樂披薩(Domino's Pizza)二月表示，9.99元任選配料披薩等優惠活動奏效。

麥當勞新折扣方案稱為「McValue 2.0」，藉由折扣吸引顧客回籠；內部資料顯示，麥當勞早餐在低收入消費族群中銷量下滑最嚴重，為此而加大早餐促銷力道，4元超值早餐將包括滿福堡(McMuffin)、薯餅和咖啡，不超過3元的餐點將包括香腸餅乾或4塊麥克雞塊(McNuggets)，取代2025年推出的「買一送一」菜單。

麥當勞財務長博登(Ian Borden)2月表示，該公司及加盟商去年約花費8500萬元推廣低價套餐，預計2026年初針對因賣低價餐而蒙受損失的營運商提供約3500萬元補貼，對加盟商的套餐組合補貼3月底將結束。

市場研究公司Technomic調查顯示，去年21%受訪者認為麥當勞價格實惠，高於2024年的18%，但仍低於2019年。

麥當勞在發給加盟商的信件中說，2026年折扣方案「McValue 2.0」已獲加盟商一致批准，計劃未來幾周開始進行培訓。