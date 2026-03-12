我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

麥當勞擬4月推新折扣 新系列餐點不超過3元、超值早餐4元

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球最大速食連鎖店麥當勞計畫4月推出不超過3元的新系列餐點、以及4元超值早餐，以便在速食大戰中確保領先。(路透)
全球最大速食連鎖店麥當勞計畫4月推出不超過3元的新系列餐點、以及4元超值早餐，以便在速食大戰中確保領先。(路透)

全球最大漢堡連鎖店麥當勞(McDonald's)計畫4月推出不超過3元的新系列餐點、以及4元超值早餐，以便在速食大戰中確保領先。

麥當勞9日致函給加盟商稱，「我們共同取得矚目的進展，將繼續致力滿足顧客不斷變化的需求。」

2020年疫情後通膨飆升，麥當勞有些加盟店自行提高價格，許多顧客因此不再認為麥當勞餐點物有所值。

為再度贏得顧客青睞，麥當勞近兩年不斷努力鞏固平價形象，2024年推出新的5元套餐，2025年1月增加一系列1元附加選項如雙層起司漢堡或香腸餅乾，購買原價品即可享附加選項，去年秋天更進一步與全美加盟商達成協議，大幅降低套餐價格。

一連串努力已初見成效，越來越多低收入消費者開始訂購套餐；麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)在二月份投資者電話會議上說，務必全力鞏固性價比領先地位。

速食業對手也加大力度爭取顧客。專業麵包連鎖店Panera Bread向來不提供超值餐點，上個月卻宣布推出4.99元自選搭配促銷活動；達美樂披薩(Domino's Pizza)二月表示，9.99元任選配料披薩等優惠活動奏效。

麥當勞新折扣方案稱為「McValue 2.0」，藉由折扣吸引顧客回籠；內部資料顯示，麥當勞早餐在低收入消費族群中銷量下滑最嚴重，為此而加大早餐促銷力道，4元超值早餐將包括滿福堡(McMuffin)、薯餅和咖啡，不超過3元的餐點將包括香腸餅乾或4塊麥克雞塊(McNuggets)，取代2025年推出的「買一送一」菜單。

麥當勞財務長博登(Ian Borden)2月表示，該公司及加盟商去年約花費8500萬元推廣低價套餐，預計2026年初針對因賣低價餐而蒙受損失的營運商提供約3500萬元補貼，對加盟商的套餐組合補貼3月底將結束。

市場研究公司Technomic調查顯示，去年21%受訪者認為麥當勞價格實惠，高於2024年的18%，但仍低於2019年。

麥當勞在發給加盟商的信件中說，2026年折扣方案「McValue 2.0」已獲加盟商一致批准，計劃未來幾周開始進行培訓。

世報陪您半世紀

麥當勞

上一則

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

下一則

美民主黨2參議員提減稅 黨內激辯、專家示警

延伸閱讀

曾擁2萬門市 「中國版肯德基」華萊士宣布退出資本市場

曾擁2萬門市 「中國版肯德基」華萊士宣布退出資本市場
領錢吃東西 Wendy's徵「首席試吃官」年薪10萬

領錢吃東西 Wendy's徵「首席試吃官」年薪10萬

薪資10萬只負責吃？這份工作「有嘴就能應徵」

薪資10萬只負責吃？這份工作「有嘴就能應徵」
麥當勞CEO小口試吃「大拱門」被對手逮到機會…

麥當勞CEO小口試吃「大拱門」被對手逮到機會…

熱門新聞

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事