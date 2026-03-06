改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有

劉俊的律師事務所內，牆壁和書櫃上佈滿美國華裔花滑選手劉美賢從小到大比賽奪牌的報導和照片。(中央社)

美國華裔花式滑冰選手劉美賢 在冬季奧運奪金，傳奇故事激勵人心。她的父親劉俊表示，如果問她願不願意代表中國參加奧運，她只會說：「門都沒有」；此外劉美賢也很想去台灣，以前說過度假要去台灣。劉俊曾赴台觀選，肯定台灣是真正民主自由的社會。

走進加州奧克蘭（Oakland），空氣中摻雜著港口海風與塗鴉噴漆的氣味，文化多樣的街頭，一處轉角上的巨幅壁畫訴說著一個關於自由和信念的故事，主角是剛在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運中，為美國奪金的華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）。

「我很喜歡她做自己的樣子...她是那種能夠讓人相信夢想的人。」站在壁畫前，亞裔少女蒂芬妮（Tiffany）向記者表示，劉美賢充分展現了奧克蘭的不羈與草根精神。

除了城市文化薰陶，劉美賢自由堅毅的性格，也深受父親劉俊（Arthur Liu）影響。

六四改寫人生 劉美賢父親劉俊：歷史選擇了我

61歲的劉俊在25歲時因六四天安門事件流亡美國，成為執業律師並組建家庭。他5日在奧克蘭華埠的律師事務所接受中央社專訪，表示一生都會為民主自由理念而奮鬥。

環顧劉俊的辦公室，除了桌上成堆的法律文件，牆壁和書櫃上佈滿劉美賢從小到大比賽奪牌的報導和照片。他說，劉美賢從小就是孩子王，個性和他一樣天不怕地不怕。

出生於四川鄉間，劉俊1989年在廣州就讀中山大學研究所，主修英文文學，認識了西方歷史與民主政治，也看到中國社會弊端，選擇站出來發聲，組織學生抗議運動。六四後他遭到通緝離開家鄉，人在海外仍不時到中國領事館前示威，要求釋放政治犯。

他無奈表示，中共 自1990年代便開始監視他，手法多樣；他曾接待一名朋友介紹來的「留學生」，親自協助安頓生活，多年後才得知對方其實「帶著任務」。2022年北京冬奧前，也有人自稱是「美國奧委會官員」，要求他提供自己和劉美賢的護照資料。

美國華裔花式滑冰選手劉美賢父親劉俊1989年在六四天安門事件後流亡美國，透過代孕生下5個孩子。(中央社)

劉美賢曾受中共監視 劉俊：加深她離開的想法

為了避免中共干擾，劉俊曾將劉美賢帶往科羅拉多州訓練。

劉俊回憶，劉美賢當時並不願意去到一個沒有家人、沒有朋友的地方，那段時間她心情非常不好，「一個人在那邊訓練，對她來講，身心上都是很大的一個創傷。」

劉美賢5歲開始滑冰，13歲成為美國花滑錦標賽史上最年輕女單冠軍得主，被喻為滑冰神童；不過，北京冬奧過後沒多久，她便宣布退休，當年才16歲，消息震驚花滑界。

她曾表示已經達成了目標，想開始過自己的人生。

被問及中共舉動是否對劉美賢產生影響，劉俊認為，肯定加深了她要離開的決心。

劉俊日前接受日媒訪問，表示中國曾希望劉美賢改披中國戰袍出賽。他主動再次強調，「我不可能讓她代表中國，因為中共違背人權，這跟我的政治理念完全相違背」，中共持續鎮壓異議人士，這種情況下，給再多的錢都不可能讓劉美賢代表中國參賽。

谷愛凌代表中國參賽 劉俊：人各有志，不評論

「她（劉美賢）肯定也不會願意（代表中國參賽）」，劉俊說，在劉美賢約10歲時，便告知女兒自己過去的經歷，也會與她談論民主自由的思想，「你要是問她願不願意代表中國去參加奧運，我跟你講，她只會有兩個英文字：NO WAY（門都沒有）。」

對於外界將劉美賢與同樣在美國出生長大、代表中國參賽的滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）比較，劉俊思考片刻後表示，人各有志，不想對他人的選擇予以評論。

不過，一談到女兒的成長與成就，他的話匣子便停不下來，語氣中滿是疼惜與驕傲。

他說，劉美賢離開冰場時，自己沒有強迫她留下，除了理解女兒和自己一樣重視自由，也因為花式滑冰需要在空中完成旋轉動作，「如果不是全心投入，很容易受傷」。

劉俊曾赴台灣觀選 提及女兒也想去度假

卸下花滑天才少女光環後，劉美賢到星巴克工作、再到大學進修，兩年後復出。重返舞台的她，表現令劉俊驚嘆，「我對她的滑冰要求是很嚴苛的，她滑得真是瀟灑。」

劉俊笑著表示，從米蘭回來後都還沒和劉美賢碰到面，只是從電視上看到她說會繼續滑，身為一位父親，他最大的心願就是希望女兒能「活得幸福、活得有意義」。

「她（劉美賢）也很想去台灣，以前會說度假要去台灣」，劉俊表示父女倆曾在台灣轉機，劉美賢也希望能去看看；他自己則在1990年代後去過台灣幾次，「我至少觀選過兩次，場面好熱鬧，大家特別興奮，好像開派對...是一個真正民主自由的社會。」

劉俊說，如果沒有六四，或許也不會有劉美賢的故事，「可能歷史也是選擇了我」，經過近37年，他認為中國的政治環境愈來愈糟，儘管感到悲哀，他不會放棄希望，如同女兒一樣，他將為理想持續奮戰。他表示：「沒有任何事情能阻擋我的。」