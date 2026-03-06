她繼承了價值30萬元房子 該出售或出租？

繼承一棟房貸已繳清的屋子可以大大改善財務狀況，若無自住需求，那究竟應該是將其出售還是出租，才能將這筆遺產的價值最大化呢？(路透)

繼承一棟房貸已繳清的屋子可以大大改善財務狀況，若無自住需求，那究竟應該是將其出售還是出租，才能將這筆遺產的價值最大化呢？理財網站Moneywise報導，這正是賈斯敏(Jasmin)遇到的難題，她的母親留給她一幢價值30萬元的房屋，表面上看她很幸運，因為許多美國人繼承的房產遠少於此(聯準會 統計之平均繼承金額為4萬6200元)，盡管如此繼承房產仍然會帶來出乎意料的挑戰，賈斯敏如何選擇將產生深遠的影響。

選項一：出租收現金

穩定收入可能讓保留房產看起來是正確的選擇，若房價 還有上漲空間更是如此。賈斯敏研究後發現她母親的房子每月租金收入大約為1800元，一年約2萬1600元。但她需要支付房產稅、保險、維護與修繕費、可能的空置期間損失；如果她不打算自行管理房屋則還要繳交物業管理費。這些費用加總起來每年可能高達約1萬2000元，使她收入剩下9600元，或稅前盈餘約每月800元。

以9600元來計算，其稅前、未計入房價增值的報酬率為3.2%。出租的優點包括穩定現金流以及房價上漲的潛力；缺點則是房東責任、租客風險、突發支出、當地市場下滑，以及回報可能落後於股市長期表現。

選項二：出售轉投資

若賈斯敏以30萬元市價出售房屋，她不需繳納資本利得稅，因為出售價格並未高於她繼承時的價值。但並不代表她能拿到全部金額，房地產仲介佣金通常約為售價5%，此外還有產權費、稅費、法律費用等，賈斯敏的情況這些成本共約2萬1000元，實際可投資金額剩27萬9000元。這筆錢投資收益多少，取決於她願意承擔多少風險。如果她偏好穩健、保持資產流動性，她可能每年獲得約4%至5%的回報；若她願意投資股票市場，例如追蹤史坦普500的ETF，歷史顯示長期年報酬率可接近10.9%。

那與出租房屋相比如何？根據Case-Shiller房價指數，過去十年房價已上漲87.6%，若將此漲幅與出租3.2%的報酬率合併計算後的年報酬約為稅前7.6%；且未來數十年房價漲多漲少都有可能。

決定是要出租或是出售，不僅是數學問題，也與個人情況息息相關，為了判斷最適合自己的做法，可以先想想以下問題：

想投入多少心力？真的想保留這棟房子嗎？更重視收入還是資產成長？稅務影響如何？財務是否需要流動性與彈性(出租等同將資金鎖在房產中；出售則可提供現金)？資產是否過度集中？當地租賃市場如何？