AI納入教學 盼強化學生寫作、批判能力

全美各地愈來愈多學校不再將人工智慧 (AI )視為學生偷懶作弊的捷徑，而是將其納入教學，幫助學生利用AI工具深入學習。例如部分英文教師便不再全面禁止學生使用ChatGPT等生成式聊天機器人，反而將AI內容納入課程設計，要求學生把作文草稿輸入人工智慧對話平台，分析並評估人工智慧提出的修改建議，藉此強化學生的寫作與批判思考能力。

華盛頓郵報報導，伊利諾州自由城高中(Libertyville High School)英文教師施密特(Craig Schmidt)在教導布萊伯(Ray Douglas Bradbury)撰寫的反烏托邦(Utopia)科幻小說「華氏451度」(Fahrenheit 451)時，要求學生讀完後反思，再將相關段落交由人工智慧評論。

施密特在講義中提醒，「人工智慧不會總是給予好建議！你必須善用自己的編輯能力，判斷哪些建議可用、哪些不適合。」

15歲的學生隆巴多(Vince Lombardo)表示，這是第一次有老師主動鼓勵使用人工智慧寫作業。隆巴多表示，他並不認同人工智慧的部分建議，但多數回饋有助於改善句型與結構。

隆巴多說：「我覺得很棒，在那之後，我幾乎都用這種方式修改文章。」

隆巴多認為，即使不用人工智慧工具，他的寫作能力也因為反覆接觸文句精煉的內容而有所提升。

喬治亞州約翰斯溪(Johns Creek)查塔胡奇高中(Chattahoochee High School)的英文教師金柏莉‧庫尼(Kimberly Cooney)則引導學生用人工智慧為米勒(Arthur Miller)創作的劇本「激情年代」(The Crucible)發想主題，批判人工智慧生成的段落。

庫尼指出，「人工智慧依賴演算法，往往會產出平庸的文字，學生必須提出更有張力的論點。」

新澤西州 教師吉兒‧斯泰卓斯基(Jill Stedronsky)讓學生建立人工智慧「寫作夥伴」(writing partners)，讓學生在整個學年當中，持續與人工智慧對話與反思，而設計人工智慧指令提示(prompt)本身，就是一種思考訓練。

不過，斯泰卓斯基提醒，教師如果不主動引導學生使用人工智慧工具，「我們只會留下利用人工智慧工具作弊的學生與退回紙筆考試的老師，而無法把人工智慧當成培養批判思考的工具」。