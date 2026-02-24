我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

國安部遣返專機太奢華 有吧檯、雙人床臥室 最多只能載18人

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國土安全部租賃的波音737 Max 8型商務專機內附設有酒水吧台和雙人床臥室。圖為同型機內裝示意。(波音商務機Boeing Business Jet官網)
國土安全部租賃的波音737 Max 8型商務專機內附設有酒水吧台和雙人床臥室。圖為同型機內裝示意。(波音商務機Boeing Business Jet官網)

國土安全部(DHS)最近以遣返移民的名義，租賃一架波音737 Max 8型商務專機，結果卻被發現飛機內裝設有雙人床臥室、淋浴間、全配廚房、四台大型電視與酒水吧檯，最多僅可搭載18人，卻有可供14人睡覺的空間。消息曝光後，招致爭議與撻伐。DHS旗下的移民暨海關執法局(ICE)隨即改口表示，正向白宮行政管理預算局(OMB)申請以7000萬元購買這架新機，作為內閣官員出差與遣返移民雙重用途。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，兩名參與申請程序的國安部官員透露，ICE已告知OMB，這架飛機將執行遣返任務及內閣級官員差旅專機。

對於將豪華噴射機用於遣返非法移民，DHS發言人表示：「至少一間臥室改裝為座位，以符合遣返任務的需求。」並強調用新機執行遣返的成本比用軍機低40%，「為納稅人節省數億元。」另外，這架飛機也將供閣員差旅之用，雙重用途先是部長諾姆(Kristi Noem)整頓DHS的效率、節省公帑的用心。

波音737 Max 8型商務專機內的雙人床臥室。(波音商務機Boeing Bus...
波音737 Max 8型商務專機內的雙人床臥室。(波音商務機Boeing Business Jet官網)

然而，多位官員質疑這架由紐約知名設計師彼得·馬利諾(Peter Marino)親手打理的豪華商務客機，內裝與一般遣返包機的需求大相逕庭。

NBC News報導，一名參與採購的官員原本直言，將豪華客機用於遣返作業太過牽強(far-fetched)，具不同意，最後卻突然改口。

諾姆最近搭乘這架專機前往以色列特拉維夫(Tel Aviv)訪問，馬利諾事務所特別印製精美手冊向隨行乘客介紹該機豪華內裝。不料手冊內容外流，為NBC News取得而曝光。

諾姆搭乘空軍的C-40行政專機，就必須忍受與普通民航機經濟艙相同的格局。(美聯社...
諾姆搭乘空軍的C-40行政專機，就必須忍受與普通民航機經濟艙相同的格局。(美聯社)

遣返包機通常一次載運50名至100名被捕的無證移民、並有醫務及戒護人員隨行，通常都是普通經濟艙殼局，部分機型甚至會在地板加裝金屬桿，以便對高風險對象使用手銬腳鐐。

去年川普政府利用C-17型軍用運輸機遣送非法移民至古巴關達那摩灣拘留中心，飛行成本是包機的十倍。DHS並未公布利用該架豪華客機執行遣返任務的單人成本。

ICE已購置五架二手波音737型客機，以期達成國安部自組八架遣返機隊的目標，取代包機模式。

這並非國安部採購案首次引發爭議，諾姆此前以海岸防衛隊名義購置價值1億7000萬元的灣流550型(G550)商務噴射機，做為私人專機，也曾遭受內部質疑。

國土安全部長諾姆去年以海岸防衛隊名義購置價值1億7000萬元的灣流550型商務噴...
國土安全部長諾姆去年以海岸防衛隊名義購置價值1億7000萬元的灣流550型商務噴射機，做為私人專機，也曾遭受質疑。(路透)

世報陪您半世紀

遣返 非法移民 ICE

上一則

美國冰球隊冬奧奪雙金 川普邀請參加國情咨文演說

下一則

墨毒梟遭擊斃…觀光客直擊縱火焚車 美籲「就地避難」

延伸閱讀

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？
諾姆傳與首席顧問婚外情 亂了國安部 川普也「不舒服」

諾姆傳與首席顧問婚外情 亂了國安部 川普也「不舒服」
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課