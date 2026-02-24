國安部遣返專機太奢華 有吧檯、雙人床臥室 最多只能載18人

國土安全部租賃的波音737 Max 8型商務專機內附設有酒水吧台和雙人床臥室。圖為同型機內裝示意。(波音商務機Boeing Business Jet官網)

國土安全部(DHS)最近以遣返 移民的名義，租賃一架波音737 Max 8型商務專機，結果卻被發現飛機內裝設有雙人床臥室、淋浴間、全配廚房、四台大型電視與酒水吧檯，最多僅可搭載18人，卻有可供14人睡覺的空間。消息曝光後，招致爭議與撻伐。DHS旗下的移民暨海關執法局(ICE )隨即改口表示，正向白宮行政管理預算局(OMB)申請以7000萬元購買這架新機，作為內閣官員出差與遣返移民雙重用途。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，兩名參與申請程序的國安部官員透露，ICE已告知OMB，這架飛機將執行遣返任務及內閣級官員差旅專機。

對於將豪華噴射機用於遣返非法移民 ，DHS發言人表示：「至少一間臥室改裝為座位，以符合遣返任務的需求。」並強調用新機執行遣返的成本比用軍機低40%，「為納稅人節省數億元。」另外，這架飛機也將供閣員差旅之用，雙重用途先是部長諾姆(Kristi Noem)整頓DHS的效率、節省公帑的用心。 波音737 Max 8型商務專機內的雙人床臥室。(波音商務機Boeing Business Jet官網)

然而，多位官員質疑這架由紐約知名設計師彼得·馬利諾(Peter Marino)親手打理的豪華商務客機，內裝與一般遣返包機的需求大相逕庭。

NBC News報導，一名參與採購的官員原本直言，將豪華客機用於遣返作業太過牽強(far-fetched)，具不同意，最後卻突然改口。

諾姆最近搭乘這架專機前往以色列特拉維夫(Tel Aviv)訪問，馬利諾事務所特別印製精美手冊向隨行乘客介紹該機豪華內裝。不料手冊內容外流，為NBC News取得而曝光。 諾姆搭乘空軍的C-40行政專機，就必須忍受與普通民航機經濟艙相同的格局。(美聯社)

遣返包機通常一次載運50名至100名被捕的無證移民、並有醫務及戒護人員隨行，通常都是普通經濟艙殼局，部分機型甚至會在地板加裝金屬桿，以便對高風險對象使用手銬腳鐐。

去年川普政府利用C-17型軍用運輸機遣送非法移民至古巴關達那摩灣拘留中心，飛行成本是包機的十倍。DHS並未公布利用該架豪華客機執行遣返任務的單人成本。

ICE已購置五架二手波音737型客機，以期達成國安部自組八架遣返機隊的目標，取代包機模式。