什麼情人節禮物「零成本高回報」？ 「摩登老公」送妻子4樣禮物

家政專家表示，從主動接手家務到為另一半安排休息時間，不花錢本也能表達愛意，帶來長久回報。示意圖。(路透)

情人節 不一定要靠昂貴禮物證明愛意，真正能舒緩壓力、增進關係的心意，往往來自主動分擔責任與減輕伴侶的心理負擔。專家表示，從接手家務到安排休息時間，零成本也能帶來長久回報。

根據CNBC報導，財務及家政管理公司「摩登老公」Modern Husbands創辦人佩吉(Brian Page)表示，情人節常被包裝成一場「砸錢測驗」，鮮花、巧克力、訂位晚餐與價格代表誠意，但過去幾年，他逐漸明白，真正減輕壓力的禮物往往不是靠刷卡買來，而是主動承擔責任。身為研究金錢與家庭勞動分配、長期與雙薪家庭合作的專家，佩吉經常看到一種模式：長期累積卻看不見的家務與「心理負擔」(mental load)會形成一種經濟壓力，而這些責任，通常默默落在其中一方身上。以下則是佩吉送給太太的四份「不花錢」的情人節禮物。

1.接手她討厭的家務

即使收入相當，女性在照護與家務管理上花費的時間仍普遍高於男性。佩吉表示，如果你的家庭也是如此，那麼最有意義的禮物之一，就是把伴侶討厭的某項家務徹底從她的清單上拿走。例如佩吉會接手所有與「食物」有關的事，包括菜單規畫、採買、預算控管、下廚與洗碗，但重點不一定是要親自煮飯，而是某一件讓伴侶在心理與情緒上感到負擔的事情。

更重要的是真正承擔下來，「等你開口我才做」與「這件事你永遠不用再操心」這兩者差別極大，至於後者才是禮物。

2.全權負責規畫旅行

專家建議老公們接手籌畫旅行的重責大任，不要丟開放式問題讓太太傷腦筋，而是準備一份精確清單，每個選項都附上清楚的優缺點與後勤安排，太太只需做出選擇即可。圖為義大利威尼斯。(路透)

佩吉與太太原本就會為旅行編列預算，但規畫本身較為棘手，於是他接手整個籌畫重擔：研究目的地、日期、交通費用、住宿與行程安排，同時處理托育、寵物 照顧、學校行程與備案等會讓旅行功虧一簣的細節。他不會丟開放式問題讓太太去傷腦筋，而是準備一份精簡清單，每個選項都附上清楚的優缺點與後勤安排，太太只需做出選擇即可。

3.包辦情人節的安排

每年都會出現同樣的問題，「情人節要做什麼？」今年，佩吉讓太太不必再操心，由他負責查資料、確認時間、訂位並預想可能卡關的細節。如果總是由同一方負責規畫約會的事，即使出發點良善，最後也可能變成一種負擔。他認為，主動承擔能減少摩擦，也可提高真正落實的機率。

4.為她預留放鬆時間

佩吉指出，當彼此需要喘息空間時，一方會直接開口說，「我今天需要一小時獨處，」但很多時候，兩個人往往撐到筋疲力盡才提出需要。於是他會主動在行事曆上為太太預留三到五小時，在那段時間，他負責所有後勤，包括餐點、孩子、雜務，確保太太不會被打擾，能利用時間運動與充電。

這些禮物不花一毛錢，卻需要主動與持續的執行力，這些能力可以用來管理事業、投資與家庭財務，同樣也適用於關係經營。佩吉認為，有時候最有意義的禮物，就是把重擔從另一半的肩上拿走並且持續接住。