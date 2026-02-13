「叫餐外送」盛行 疫後翻倍增加 改變傳統用餐文化

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
點餐外送成為許多人生活的一部分，甚至改變了個人財務、用餐甚至社交等日常習慣。示意圖。(美聯社)
新冠疫情爆發後，點餐外送成為許多人生活的一部分，而且隨著「外送餐」從名詞變成動詞，這種經濟模式已經改變美國人財務、用餐甚至社交等日常習慣。

根據紐約時報報導，聖地牙哥34歲資料處理員里迪(Kiely Reedy)每周至少花200至300元點外送，對於年薪僅5萬元的她，這筆鉅額花費幾乎耗盡積蓄：「我覺得自己依賴外送，但又因為外送而感到愧疚。」

美國餐飲協會(National Restaurant Association)統計發現，2024年近四分之三餐廳消費並非店內食用，叫外送的家庭數量與疫情爆發前的2019年相比，增加約一倍。調查同時發現，去年約三分之一國人每周至少點一次外送。

密西根州行銷員莫爾納(Erin Molnar)曾不惜花15元點了一小塊爆漿巧克力蛋糕外送：「經濟條件優越是福、也是禍，我們不太會因為經濟壓力而減少點外送。」還有亞特蘭大上班族考德威(Kevin Caldwell)除了長時間工作還得照顧兩名年幼兒子，不惜每周花費700元叫外送：「我每天累到筋疲力盡，寧願先刷信用卡解決問題，再把痛苦留到帳單寄來的時候。」

最近從洛杉磯搬回老家新墨西哥州聖塔菲(Santa Fe)的調酒師奧格(Missy Auge)養成點外送習慣後，竟擺脫社交壓力：「我在這裡還有朋友，但我現在不出門，偶爾碰到他們，他們都說不知道你回來了。」不過賓州54歲活動策畫師柯瓦爾(Neha Kowal)在子女成年離家後持續叫外送，反而擁有更多社交時間：「我寧願和朋友坐下來喝一杯聊聊天，也不願為晚上吃什麼而煩惱。」

至於疫情期間成長的Z世代，生活已幾乎少不了外送，耶魯大學(Yale University)大二女生茉琪莉·林(Mercuri Lam，譯音)坦承經常和朋友點外送，甚至為了維持遠距戀愛，與男友點同樣餐點再透過FaceTime共餐。

不過市場研究公司Datassential報告顯示，年輕人選擇消費與飲食及時行樂的習慣，可能阻礙解決問題、提前規畫或艱難決定等技能，不利於個人財理規畫；威斯康辛大學商學院(Wisconsin School of Business)報告也發現，外送平台興起後國人每天平均烹飪時間減少9%。

洛杉磯36歲上班族帕克斯(Will Parks)因為三分之一收入都花在點外送，決定減少點餐並重新下廚，僅管準備一頓飯得花上更多時間，但他坦言：「坦白說，讓我感覺更加成熟。」

美國住家的日常，堆放在門口的亞馬遜物流紙箱和DoorDash的送餐紅色提袋。(美...
美國住家的日常，堆放在門口的亞馬遜物流紙箱和DoorDash的送餐紅色提袋。(美聯社)

